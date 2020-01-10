احتضنت جثته تسعة أيام.. هكذا ودعت قردة البونوبو ابنها المتوفى
وأعلنت حديقة الحيوان على صفحتها في فيسبوك اليوم الجمعة، أن القردة نايمبي حملت ابنها زيكومو منذ أن فارق الحياة في ليلة رأس العام الجديد حتى أمس الخميس، وقالت إن أسباب نفوق صغير القرد لم تتضح بعد.
وكشفت متحدثة باسم الحديقة أن حمل القردة العليا لأبنائها المتوفين سلوك طبيعي تماما لديها، وأوضحت أن الأم وباقي أفراد القطيع يودعون المتوفى بهذه الطريقة.
|
وتعيش قردة البونوبو في جماعات قد تبلغ 120 عضوا، وتسودها الإناث وتعيش مع بعضها بعضا في وئام وسلام، ويعتقد الباحثون أن سر السلام الذي يعم مجتمع هذا الصنف هو سيادة الإناث في هذا المجتمع.
وتبني قردة البونوبو عروشا من الفروع وأوراق الشجر على الأشجار ينامون عليها ويلعب عليها الصغار، وتتغذى هذه الفصيلة على الفاكهة والبندق والحبوب والأعشاب الخضراء والأزهار وقشر الأشجار وتكمل غذاءها بالنمل.
- الطائرة الأوكرانية.. فيديو يظهر الصاروخ المفترض وإيران تتمسك بالنفي
- بالفيديو.. توتر في بحر العرب بين سفينتين حربيتين أميركية وروسية
- خلال موعظته حول مآثر الرسول.. الموت يباغت داعية إسلاميا في الكويت
- النظام الأسترالي.. شبح يهدد هجرة العرب والمسلمين إلى بريطانيا
- هل اشتركت بها؟.. ملياردير ياباني يوزع 9 ملايين دولار في تجربة غريبة على تويتر