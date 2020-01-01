بريطانيا.. مئات المسلمين يتطوعون لتنظيف الشوارع

تطوع مئات المسلمين في أنحاء متفرقة من بريطانيا لتنظيف الشوارع بعد احتفالات العام الجديد.

وذكرت صحيفة ديلي ميل المحلية أن أكثر من 1500 شاب مسلم خرجوا إلى الشوارع في الساعات الأولى من صباح الأربعاء لإزالة المخلفات التي تركها المحتفلون بالشوارع.

وأشارت إلى أن المتطوعين جمعوا مئات الأكياس من المخلفات المتروكة في الشوارع في مدن مثل لندن وكارديف وأدنبره وغلاسغو ومانشستر وغيرها.

ونقلت الصحيفة عن الإمام قمر أحمد ظفار، أحد القياديين المسلمين، "يبدأ العام الجديد عندنا بإقامة الصلاة، ونتجمع للدعاء من أجل العالم ومن أجل الذين يعانون".

ويضيف ظفار أنه "بعد ذلك نخرج إلى الشوارع وننظفها بعد انتهاء الاحتفالات.. وهذا بمثابة تذكرة للشباب المسلمين بواجبهم تجاه خدمة بلادهم".

وأوضح أن تلك المبادرة تهدف إلى تخفيف العبء على كاهل عمال النظافة في ظل انتشار المخلفات انتشارا واسع النطاق بعد انتهاء الاحتفالات.

ويقدر عدد المسلمين في بريطانيا بنحو 4.1 ملايين من نحو 66 مليون نسمة.