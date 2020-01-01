الشرطة البريطانية توقف رجلا حاول إتلاف لوحة تقدر بـ26 مليون دولار

وجّهت الشرطة البريطانية اتهاما جنائيا لرجل حاول إتلاف لوحة، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أنها للفنان الإسباني بابلو بيكاسو، في أحد معارض لندن مطلع الأسبوع الجاري.

وتعرضت لوحة "تمثال نصفي لامرأة" في معرض "تيت مودرن" للتمزيق يوم السبت، وذكرت "بي.بي.سي" أن قيمة اللوحة التي تعود لعام 1944 تبلغ نحو 20 مليون جنيه إسترليني (26 مليون دولار).

وأكد المعرض في بيان له وقوع الحادث، لكنه أحجم عن تحديد اللوحة التي تعرضت للاعتداء، حيث ذكر البيان أن أحد الأشخاص حاول في تيت مودرن يوم 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي إتلاف لوحة، مؤكدا إلقاء القبض عليه بسرعة وتوجيه الاتهام له، وأن الشرطة البريطانية تجري تحقيقا في الحادث، بينما يعمل فريق الترميم ومجموعة من الخبراء على تقييم اللوحة.

وذكرت شرطة العاصمة البريطانية لندن في بيان يوم أمس الثلاثاء أن مسؤولي التحقيق في حادث جنائي وقع في تيت مودرن يوم 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وجهوا اتهاما للمدعو شاكيل ماسي.

ومثل ماسي -الذي يبلغ من العمر 20 عاما- أمام محكمة يوم الاثنين أمرت باستمرار احتجازه حتى موعد الجلسة القادمة، في محكمة "إنر لندن كراون" يوم 30 يناير/كانون الثاني الجاري.