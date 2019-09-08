فيسبوك يحذف صفحة "موثقة" باسم رغد صدام حسين
حذفت شركة فيسبوك صفحة موثقة باسم رغد، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وقال مركز الإعلام الرقمي العراقي في بيان إن "الصفحة لديها أكثر من نصف مليون معجب، وتدار من جمهورية مصر العربية".
وأضاف أن "الصفحة التي تم حذفها موثقة بالعلامة الزرقاء، وكان اسمها سابقا (حظك اليوم)، ولكنها خدعت الكثير من المستخدمين ممن ظنوا أنها تمثل شخصية رغد صدام حسين".
ويعمد فيسبوك كل يوم إلى حذف مئات المستخدمين، في خضم حربه على الصفحات والحسابات المزيفة التي تنشر أخبارا كاذبة وتروج لمعلومات غير صحيحة.
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