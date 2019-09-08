10 أخطاء شائعة يرتكبها الناجحون

نشرت مجلة سيوولرد ما أسمتها أخطاء شائعة يرتكبها الذين يحققون نجاحا في حياتهم، وهو ما قد يعرض إنجازاتهم التي حققوها للخطر ويحطمهم على المستوى الشخصي.

وحصرت المجلة عشرة أخطاء بارزة نذكرها لك لتتجنبها:

1- منزل باهظ الثمن

إذا كان هناك حاجة حقيقية للانتقال إلى منزل أكبر فربما يكون منطقيا، ولكن الانتقال إلى منزل باهظ الثمن في منطقة راقية لإثبات أنك أصبحت ناجحا، فهذا قد يكون له تداعيات.

فالمنازل في المناطق الراقية تتطلب مزيدا من الصيانة، والتكلفة الشهرية هناك تفوق التكلفة في المناطق الهادئة.

2- التخطيط

الإخفاق في التخطيط للمستقبل ربما يعود عليك وعلى أسرتك بعواقب وخيمة، فمن خلال اتخاذ تدابير كافية يمكنك تأمين حياة رفاهية لعائلتك لوقت ما، فلا تنسَ أن النجاح قد يكون قصير العمر.

3- الميزانية

إلى جانب التخطيط لا بد أن تكون هناك ميزانية تلتزم بها، وهذا قد يضمن لك القدرة على دفع الفواتير شهريا، ويجعلك قادرا على معرفة ما بقي من أموال للنفقات اليومية والأمور الباهظة الثمن.

4- التوفير والاستثمار

أحد الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الناس عندما يصبحون ناجحين في حياتهم، أنهم ينسون تخصيص أموال لأنفسهم، لذلك لا بد أن يكون هناك حساب خاص للطوارئ يتم إيداع مبلغ معين فيه شهريا.

5- تنمية الثروة

يعتقد الناس أن الغنى والثروة هما مفهوم واحد، وهذا خطأ، فأنْ تكون غنيا لا يعني أن تكون ثريا، لأن الثروة لا تقتصر على المال، بل تعني أيضا الصحة والعلاقات الاجتماعية ومواجهة التحديات واكتساب الخبرات.

6- الأهداف

من الجيد أن تكون لديك أهداف، وفي بعض الأحيان تكون أحد مفاتيح النجاح، لكن الخطأ يكمن في أن تكون لديك أهداف كثيرة في وقت واحد، وهو ما يفقدك التركيز ويشتت انتباهك.

7- المشتريات

كثيرا ما تسمع عن أناس ناجحين يملكون منازل لقضاء العطلات أو قوارب، لكن رغم ذلك ربما لا يستخدمونها لانشغالهم في أعمالهم، فقبل الإقدام على شراء مثل ذلك، عليك أن تفكر مليا.

8- الديون

الديون مشكلة كبيرة تسير جنبا إلى جنب مع المشتريات غير الضرورية، فهي تثقل كاهل الشخص دون ضرورة، فديون الرهن العقاري أو السيارة ربما تكون ضرورية، ولكن تحميل بطاقة الائتمان ما هو غير ضروري ينبغي تجنبه.

9- السمعة

بغض النظر عن مدى ثرائك ماليا أو نجاحك، فلا تملك الحق لإهانة الآخرين واعتبارهم من الطبقة السفلى، فالنجاح لا يسمح بمعاملة الآخرين باحترام أقل مما يستحقون.

10- التواضع

تذكر دائما أنك ما زلتَ الشخص نفسه، فربما تملك مالا أكثر في حسابك بالمصرف (البنك)، ومكتبا أكثر فخامة، ولكنك من الداخل ما زلت الشخص ذاته، فكنْ متواضعا، واهتم بشأن من حولك لأن جوهر الإنسان باق ولا يتغير، والمال ربما يختفي سريعا كما جاءك سريعا.