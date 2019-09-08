"توصيل بوك".. لتخفيف عبء الدخول المدرسي على الأسر المغربية

عبد الغني بلوط-مراكش



يتلقى الشاب جمال سهيم رسالة نصية على هاتفه الجوال عبر تطبيق لأحد مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بخدمة جديدة لإيصال الكتب والأدوات المدرسية إلى بيوت الأسر المراكشية .

يسارع هذا الشاب في التجاوب مع صاحب الرسالة، ويدون كل المعلومات الخاصة بالطلب في سجل خاص، قبل أن ينهي حديثه بعبارات ترحاب وشكر.

يقول هذا الشاب للجزيرة نت -وهو يلقي نظرة جديدة على ما دونه- "كل رسالة تحظى باهتمام خاص، وكل طلب يوسم برقم سري، يسهّل إتمام الخدمة بالجودة والاحترافية اللازمتين".

مبادرة فريدة

أطلق الشاب جمال (24 سنة) إلى جانب مجموعة من أقرانه بمدينة مراكش مبادرة فريدة سموها "توصيل بوك"، عرفت تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي، واهتماما من قبل وسائل الإعلام المحلية.

تتلخص فكرة المبادرة في توفير الجهد والوقت على الأسر من أجل اقتناء الكتب والأدوات المدرسية.

يبدأ عمل المجموعة بتلقي رسائل الطلبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والهاتف والبريد الإلكتروني، وتعطى رقما سريا، يُرسل لصاحب الرسالة.

ويعمل أحد أفراد المجموعة بعد تجميع عدد كاف من الطلبات على التواصل مع المكتبات، لتحديد ثمن المقتنيات، قبل أن يوصلها آخر إلى العناوين المدونة.