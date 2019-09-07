بعد 57 عاما من الزواج.. سبعينية هندية تضع توأمين

وضعت امرأة هندية تبلغ من العمر 74 عاما الخميس توأمين من الإناث عبر علاج الإخصاب خارج الرحم، بعدما عجزت عن الإنجاب منذ زواجها عام 1962، لتصير واحدة من أكبر الأمهات في العالم اللاتي وضعن في أعمار متقدمة.

وقال طبيب الأم العجوز -وتدعى بيراماتي بانجياما- إن الحمل بالتوأمين تم من أول مرة خضعت فيها العجوز لعملية تلقيح اصطناعي وأنها ظلت تحت مراقبة ثلاثة فرق من المختصين.

وتتمتع الأم وتوأماها بصحة جيدة وأظهرت أشرطة فيديو احتفالاتها مع أفراد أسرتها والجهاز الطبي الذي أشرف على ولادتها بالمولودين الجديدين، وذلك بالرغم من تقدمها في السن.