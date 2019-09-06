حركة الشباب الأخضر.. حماية مدينة طنجة من مكعبات الإسمنت

وصال الشيخ-طنجة



في الثاني من رمضان الماضي، استطاعت مجموعة من شباب طنجة إيقاف آليات حفر استهدفت حدائق "المندوبية" التاريخية بمدينة طنجة (شمالي المغرب)، لكن هذا النضال الميداني للحفاظ على حديقة تشكّل متنفسًّا طبيعيًّا، وذاكرة جماعية لأهالي المدينة العتيقة، هو استمرار لنضال طويل بدأ في فبراير/شباط 2019.



وحملت هذه المجموعة مسمّى "شباب لوقف إعدام حدائق المندوبية"، التي كانت تتضامن بشكل يومي في الحديقة، مثبتة وجودها ضد قرار السلطات والمنتخبين، وتغول رأس المال بتحويل الحديقة الشهيرة لمرآب سيارات، بالتعاون مع شركة مغربية خاصة تُدعى "صوماجيك".

لقد توقفت الشركة عن الحفر وانسحبت آلياتها، ولا يعرف أحد إن كانت تماطل أم تغضّ البصر حتى يحين الوقت المناسب، لكن الحملة -غير الغافلة عما يحدث- تسلك طريقًا قانونيًّا لإيقاف أعمال الشركة في الحديقة.

ويظهر الفيديو أدناه المنشور على صفحة "حركة الشباب الأخضر" على فيسبوك توقف الجرافات عن العمل في الحديقة.



ومنذ أيام قليلة أعلنت هذه الحملة إعلاميًّا أنها تحوّلت لحركة تُدعى "حركة الشباب الأخضر"، محافظة على نواتها الأولى، وشكّلها شباب لا تزيد أعمارهم على ثلاثين عامًا.

الجزيرة نت قابلت رئيس هذه الحركة عمر مجدوبي، طالب الماجستير والباحث في مجال الهندسة الترابية والحكامة المجالية، وكاتبها العام نزار هسكوري، وهو طالب جامعي أيضاً، وأمين المال زكريا أبو النجاة الذي درس القانون.

يتألّف مكتب الحركة -إضافة إلى المذكورين- من تسعة أشخاص؛ أربع فتيات وخمسة شباب، يصفهم مجدوبي بأنهم "مبدعون في ميدان النضال البيئي والترافع، وأثبتوا جدارتهم في حدائق المندوبية"، وتوزّعوا على مهام مختلفة؛ منها الإعلام والتواصل، وإعداد البرامج والمشاريع، والعمل التربوي في المؤسسات التعليمية، وغيرها.

فضلا عن ذلك، أتاح القانون ثلاث فئات للانضمام للحركة، وهي: الأعضاء المؤسسون والأعضاء الشرفيون (تتجاوز أعمارهم ثلاثين عاما، ويحق لهم المشاركة بأنشطة الحركة، لكن يحرمون من التصويت أثناء الترشيح)، وأعضاء عاملون لا يتجاوزون ثلاثين عامًا.