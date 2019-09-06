بحيرة شهيرة في العراق تموت عطشا

"الرزازة" ثانية كبريات البحيرات في العراق، وتقع بين محافظتي الأنبار وكربلاء، وتستمد مياهها من نهر الفرات، وتقدر مساحتها بحوالي 1800كلم مربع.

تعتبر البحيرة موطن الطيور المهمة في العراق، ومن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية.

تتعدد أوجه الاهتمام بهذه البحيرة بين سياحية ودينية وتاريخية واقتصادية واجتماعية وبيئية.

رغم موسم أمطار استثنائي الشتاء الماضي، شهدت "الرزازة" في الفترة الأخيرة هلاك الأسماك والأحياء المائية بعد تجاوز نسبة الجفاف فيها 90% إلى جانب تلوث كبير للبحيرة بسبب تحويل مضخات المياه الثقيلة والمجاري إليها.