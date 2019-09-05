بطول 50 مترا.. فنان قطري يعتزم بناء مجسم من الكريستال لكأس العالم

عماد مراد-الدوحة

استمرارا لأعماله الفنية التي تحمل دلالات متعددة، كشف الفنان والمصمم القطري عبد السلام القاضي اعتزامه تنفيذ أكبر مجسم من الكريستال لكأس العالم، ليكون معلما سياحيا في قطر إبان انطلاق منافسات مونديال 2022.

ويضيف القاضي -في حوار مع الجزيرة نت- أن ارتفاع المجسم سيكون خمسين مترا، وسيتم تنفيذه في جزيرة النخيل، وهي جزيرة صغيرة تبرز في وسط خليج الدوحة، مشيرا إلى أن المجسم سيكون واضحا لمسافة كبيرة، ما يعني إضافة معلم سياحي جديد يلخص حلم الدولة في إقامة بطولة كأس عالم مبهرة.

المجسم وفقا للقاضي سيعكس الهوية القطرية والعربية والإسلامية، فكل جزء منه سيحكي عن قصة هذه المنطقة من العالم، بدءا من قاعدة المجسم التي تمتد بطول عشرين مترا وحتى القمة، موضحا أن هذا المشروع سيتم تسجيله باعتباره أكبر مجسم في العالم، ما يؤهله لدخول موسوعة الأرقام القياسية غينيس.

مجسم كأس العالم سينفذ في جزيرة النخيل التي تبرز بوسط خليج الدوحة (الجزيرة نت)

الخامات المستخدمة

وعن سبب اختياره للكريستال في أعماله المختلفة ومن ضمنها هذا المجسم، قال الفنان والمصمم القطري إن الكريستال يتميز عن غيره من الخامات المستخدمة في الأعمال الفنية باحتفاظه برونقه لفترة طويلة من الزمن، وعدم قابليته للخدش أو الكسر بالشكل غير المباشر، لأن أحجار الكريستال تشبه في صلابتها حجر الألماس وتظل على حالتها الأولى فترة طويلة.

ويوضح القاضي أنه استقر على جميع المواد التي سيستخدمها في بناء المجسم، مثل ألياف الكربون الصلب والمواد النحاسية قبل تطعيمها بالكريستال الذي سيغطي سطح المجسم من الأركان كافة، مشيرا إلى أن جميع المواد تم اختيارها بعناية حتى تتناسب مع الظروف المناخية في البلاد، خاصة وأن عرض هذا المجسم سيكون في الهواء الطلق وليس داخل معارض أو متاحف مغلقة.

القاضي الذي يعد أبرز الفنانين في مجال "ترصيص الكريستال"، أو ما يطلق عليه فن الملوك الذي هجره كثيرون بسبب التكاليف الباهظة التي يتطلبها، يرى أن تنفيذ العمل الفني أو اللوحة الكريستالية، مثل غيرها من وسائل التعبير الفني، ويفضل القاضي استخدام الأدوات اليدوية في إنجاز أعماله بدلا من استخدام الأدوات الجديدة مثل المسدس اللاصق وغيرها.

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الفنان والمصمم القطري عبد السلام القاضي يرى أن الدافع وراء عمل مجسم الكريستال هو محاولة القيام بدور تجاه الوطن.

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نبض المجتمع

ويرى الفنان والمصمم القطري أن الدافع وراء هذا العمل هو محاولة القيام بدوره تجاه وطنه، في ظل هذه المناسبة المهمة التي يتشوق إليها القطريون والعرب كافة وهي استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022، لافتا إلى أن الفن لا بد وأن يعبر عن مشاعر المجتمع، "والآن في قطر تنبض مشاعر الشعب تجاه تلك البطولة التي كانت حلما ولكنها الآن في طريقها إلى الواقع".

ويعد الكريستال نوعا من أنواع الزجاج المعروف باسم زجاج الصودا والرصاص، وهو عبارة عن جسم صلب متجانس، قد يكون طبيعيا مثل الألماس والياقوت، أو صناعيا مثل الياقوت الصناعي والسيلينيوم، وتتعدد أشكاله الهندسية وقد يكون شفافا أو ملونا أو منحوتا، يعكس الأشعة الساقطة عليه، ويصنف الكريستال بناء على نوع الرابطة الكيميائية بين جزيئاته.

القاضي اشتهر أخيرا بعد تنفيذه مجسما لمسجد قبة الصخرة، أهداه إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عرفانا بالدور الذي قام به عند بدء الحصار المفروض على دولة قطر في يونيو/حزيران 2017، واستخدم القاضي في بناء هذا المجسم نحو 62 ألف حجر كريستال و64 لونا، واستغرق ثلاثة أشهر من العمل المتواصل.