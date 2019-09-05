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الفناء يهدد البحر الميت بعد 50 عاما قادمة

تؤكد تقارير دولية وأردنية أن البحر الميت مهدد بالزوال خلال خمسين عاما إذا لم تُبذل جهود لمنع ذلك.

ويهبط سطح البحر الميت نحو متر سنويا، وقد بلغ منسوبه اليوم أدنى مستوى له في تاريخه وفقا لتقارير دولية، من 395 مترا تحت سطح البحر قبل 55 عاما إلى 430 مترا اليوم.

ويحتاج البحر الميت إلى جهد دولي وإقليمي لحمايته بعد تقليص إسرائيل المياه المتدفقة إليه من نهر الأردن خلال العقود الماضية.

ويقع البحر الميت في أكثر المناطق انخفاضا على مستوى العالم، وتفوق ملوحته البحار بعشرة أضعاف.

المصدر : الجزيرة
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