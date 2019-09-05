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يصيح كما يحلو له.. ديك يكسب دعوى طالبت بإسكاته

موريس كسب الدعوى المرفوعة ضده من أحد الجيران (رويترز)
موريس كسب الدعوى المرفوعة ضده من أحد الجيران (رويترز)

رفضت محكمة روشفورد غرب فرنسا اليوم دعوى رفعها أحد الجيران ضد ديك يدعى موريس وملاكه يطالب فيها بإسكات الديك وإيقاف صياحه المتكرر فجرا في جزيرة صغيرة قبالة ساحل البلاد المطل على المحيط الأطلسي.

ويحق لموريس البالغ من العمر أربعة أعوام الصياح فجرا رغم الدعوى التي رفعها ضده أحد الجيران ضد ملاكه في قضية اعتبرتها وسائل الإعلام المحلية معركة بين أسلوب الحياة الريفي القديم ومظاهر الحياة الحديثة التي تزحف من المدينة.

وكان الشاكي جان لوي بيرون يسكن المدينة واشترى بيتا ثانيا بجوار المنزل الذي يعيش فيه موريس، غير أنه انزعج من صياحه فجرا وتقدم بدعوى ضده يطالب فيها بإسكاته.

وألقت قضية موريس الضوء على توترات مستمرة منذ عشرات السنين بشأن سكان المدن الذين يشترون بيوتا صيفية بالريف دونما استعداد للتعامل مع طبيعة الحياة الريفية مثل الحشرات والضوضاء والروائح التي تسببها الحيوانات.

وكانت هناك دعاوى قضائية مماثلة ضد الأبقار وأجراس الكنائس، لكن لم يكن لأي منها التأثير العاطفي الكبير الذي لقيته قضية موريس حيث لقيت خطابات دعم من أماكن بعيدة مثل الولايات المتحدة.

المصدر : رويترز
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