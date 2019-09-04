الزبائن لا يكترثون.. مطعم هتلر يثير جدلا واسعا بكردستان العراق

أثار إطلاق اسم الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر على مطعم في دهوك في إقليم كردستان العراق جدلا في وسائل التواصل الاجتماعي، وسط أنباء عن إغلاقه من قبل سلطات الإقليم.

وقال صاحب المطعم ريبر محمد في تصريحات نشرت أمس إن إطلاق الاسم على مطعمه ليس بالضرورة دليلا على حبه لهتلر، مشيرا إلى أن "الهدف كان للدعاية فقط ومن أجل أن أجعل مطعمي مشهورا بين الناس".

وأضاف أنه عندما بدأ بإجراء المعاملات الرسمية لتسجيل اسم مطعمه قبل سبعة أشهر لم يتلق أي ردود فعل سلبية من الحكومة أو قوات الأمن في الإقليم، مبينا أن الزبائن الذين يرتادون مطعمه لا يبالون بالاسم كثيرا، بل بالطعام المقدم لهم. وأشار ريبر محمد إلى أن الانتقادات التي يتلقاها بشأن تسمية المطعم لا تؤثر على عمله.

وبينما يثير اسم المطعم الجدل على وسائل التواصل، لا يكترث الزبائن بذلك وشوهدوا وهم يملؤون المطعم.

لن تكون كوردستان المكان الامن للنازيين الجدد

بالامس تم افتتاح مطعم في مدينة دهوك باسم المجرم (هتلر) الامر اللذي أثار استياء واسع ضمن المجتمع الكوردي واليوم قامت حكومة كوردستان مشكورة بتمزيق اسم هتلر و باغلاق المطعم . pic.twitter.com/GXR4cNAeIM — Yousef Tamer (@YouseTamer) September 4, 2019

وتفيد المعلومات الواردة من دهوك بأن سلطات الإقليم أغلقت المطعم وأبلغت صاحبه أنه لن يسمح له بفتحه مجددا ما لم يتم استبدال الاسم وإزالة الشعارات النازية المرسومة في جدران المطعم.