بالفيديو.. سفينة فاخرة تجوب ست قارات لدخول موسوعة غينيس

أبحرت قبل أيام سفينة "فايكنج صن" من لندن، وهي رحلة فاخرة تستمر لمدة 245 يوما، وتستهدف تسجيل رقم قياسي عالمي في موسوعة غينيس لأطول رحلة بحرية متواصلة للركاب.

ويسافر على متن السفينة 930 نزيلا، من رصيف غرينتش في لندن يوم 31 أغسطس/آب 2019، وسوف تمر السفينة أثناء إبحارها حول العالم بستّ قارات و51 دولة و111 ميناء.

وتشمل الرحلة التي تستمر لثمانية أشهر والتي ستنتهي في لندن، التوقف في الدول الإسكندنافية ومنطقة البحر الكاريبي ووجهات في جميع أنحاء أميركا الجنوبية.

وستتابع مسيرها فيما بعد باتجاه جزر جنوب المحيط الهادي، تليها أستراليا وآسيا قبل أن تعود إلى البحر المتوسط ​​وأوروبا.

وتبدأ الأسعار من 92990 دولارًا أميركيا للشخص الواحد، بما في ذلك تذاكر السفر على درجة رجال الأعمال والوجبات ورحلة مجانية في كل محطات التوقف.

يذكر أنه تم بناء "فايكنج صن" عام 2017، ويبلغ طولها 745 قدمًا، وتوفر 10 أماكن لتناول الطعام وأحواض سباحة ومرافق إضافية كالمكتبات ومسرح يضم عروضًا عالمية.