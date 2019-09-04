شاهد.. أسد يتجول في أسواق ومقاهي دهوك العراقية

يلفت العراقي بلند مأمون الأنظار عندما يتجول في شوارع مدينة دهوك (شمالي العراق) مع حيوانه الأليف.



وحيوانه هذا ليس كلبا ولا قطا، إنه أسد عمره عام، يتولى صاحبه رعايته منذ كان شبلا لا يتعدى عمره عشرين يوما.

ويعامل مأمون الأسد كحيوان أليف؛ فيأخذه معه لمراكز التسوق والمقاهي والأسواق، حيث يستقبله كثيرون بحماس، ويلتقطون الصور معه.