الشباب.. سفراء نشر "الأوريغامي" في الجزائر

بدأ عبد الوهاب، الذي يسكن في مدينة وهران غربي الجزائر، ممارسة طي الورق كهواية منذ طفولته، متأثرا بمشاهد من رسوم الكارتون اليابانية، بعد ذلك لجأ إلى يوتيوب للبحث عن فيديوهات تعلّمه كيفية صناعة مجسمات ونماذج بسيطة من الورق، ثم يقوم بإنجازها وعرضها في صفحته الخاصة على إنستغرام.

فن بقواعد وقوانين علمية

ورغم أن بدايته كانت كهواية بسيطة، فإن مجسماته المنشورة عبر الإنترنت أثارت إعجاب المتابعين ومكّنته من التواصل مع فنانين يابانيين وربط علاقات صداقة معهم، وهو ما سمح له باكتشاف عالم الأوريغامي بشكل أفضل وأعمق.

يقول عبد الوهاب حفص في حديث للجزيرة نت "بدأت في تطوير مهاراتي بفضل الكتب التي كانت تصلني من أصدقائي اليابانيين، اكتشفت أنه فن معقد، يقوم على تقنيات وقواعد ومعادلات رياضية ويحتاج تطويره لتطبيق نظريات علمية، واستفدت من تخصصي العلمي في إتقان هذا الفن".