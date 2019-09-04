بين ألسنة اللهب.. شاب يتلف سيارته ليحمي منزل جيرانه من الحريق

في حادثة نادرة، تمكن شاب سعودي من إنقاذ منزل جيرانه بمدينة الرياض من الحريق بعد أن شبت النيران في سيارة مجاورة للبيت، مما دفع الشاب لإبعادها بسيارته الخاصة قبل وصول طاقم الدفاع المدني السعودي إلى المكان.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أحد الشباب وهو يدفع بسيارته الخاصة السيارة المحترقة بجوار المنزل، حتى أبعدها عن المنزل.

وقد وصل الدفاع المدني إلى المكان وباشر إخماد الحريق في السيارة، كما أصدر بيانا ثمّن فيه شجاعة الشاب ومبادرته، غير أنه حذر من مثل هذه التصرفات التي قد تنتج عنها خطورة كبيرة خاصة أنه لا يوجد محتجزون في الموقع.

وقال الدفاع المدني في بيانه إن مثل هذا التعامل قد يساعد في انتشار الحريق لأكثر من موقع وتطوره بشكل خطير مما يؤدي إلى خسائر مادية.

وحذر الدفاع المدني من استخدام هذه الطريقة من قبل الآخرين، مؤكدا على أن الأولوية في مثل هذه الحالات هي لإخلاء المنزل والمركبات المجاورة للحادث، كما دعا البيان المبادرين إلى تقييم الحالات وأهميتها وعدم تعريض أنفسهم لمخاطر عالية، خاصة في حال عدم وجود محتجزين أو مصابين.