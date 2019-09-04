حقائق عن المعدن النفيس.. الذهب بين تجارتي الحب والخوف

كما أسهمت في صعود المعدن النفيس تأثيرات عدد من الاضطرابات السياسية في مناطق مختلفة من العالم، مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتوترات بين أميركا وإيران، زيادة على خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة الذي دفعت الدولار إلى التراجع.

ويناهز سعر الذهب حاليا 1561 دولارا للأوقية.

كل هذه العوامل وغيرها دفعت المستثمرين في العالم لزيادة مشترياتهم من الذهب بحثا عن ملاذ آمن لأموالهم، ولجني عائد أكبر من السندات والأسهم، إلا أن المعدن الأصفر يخضع تاريخيا لعاملين رئيسيين يحددان حجم الطلب عليه من مختلف الأطراف، سواء الناس العاديون أو البنوك المركزية والشركات الاستثمارية وغيرها، وهما: تجارة الحب وتجارة الخوف.

تجارة الحب

تتجلى "تجارة الحب" في رغبة الناس منذ القديم في تملك المعدن الأصفر لحفظ مدخراتهم تحسبا للأوقات العصيبة، أو لإهدائه على شكل حلي ومجوهرات للزوجة والأقارب والأصدقاء في مناسبات اجتماعية مثل الزواج والولادة.

ويمثل الطلب على الذهب في أكبر بلدين في العالم سكانا (الصين والهند) قرابة نصف الاستهلاك العالمي السنوي من المعدن النفيس.

وفضلا عن وزنهما البشري، فإن الصين والهند معروفتان بتنظيم احتفالات ومهرجانات في أشهر معينة تشكل مناسبات لشراء الذهب بكميات كبيرة، من أبرزها موسم الزواجات في الهند، وهي مناسبات لا تتم دون حضور الذهب، وتقام سنويا في ذلك البلد الآسيوي 20 مليون زواج.