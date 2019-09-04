إندونيسي يقتل زوجته بعضة في العنق

تسبب رجل في جزيرة سولاوسي الإندونيسية في وفاة زوجته بعدما عضها في عنقها، رغم كل محاولات الإسعاف التي خضعت لها بالمستشفى.

وذكرت قناة كومباس التلفزيونية الأربعاء أن الزوجة توفيت متأثرة بجروح خطيرة تعرضت لها بعدما عضها زوجها في عنقها، دون ذكر سبب ما أقدم عليه الزوج.

وألقت الشرطة القبض على الزوج لمحاسبته على فعلته وكشف أسباب إقدامه على عض زوجته المتوفية، غير أن أقاربه يدعون أنه مصاب باضطراب عقلي.

وتحدث جرائم القتل عموما بالطعن بآلات حادة، أو بأسلحة نارية، أو بالعنف الشديد والخطير، غير أن الموت بسبب عضة يعد أمرا غريبا لدى البشر على غرار ما قام به هذا الزوج.

وتقتصر العضات القاتلة على الزواحف السامة كالأفاعي والثعابين أو الحيوانات المفترسة مثل الأسود والنمور بسبب خطورتها وتسببها في قطع شرايين في جسد الإنسان، لكن يبدو أن الزوج في هذه الحادثة يتمتع بأسنان حادة، وأنه ربما يكون دخل في حالة هستيرية تسببت في جرح زوجته بعضات قاتلة في العنق.