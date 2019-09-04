بالصور والفيديو.. شاهد إعصار "دوريان" من الفضاء

نشر موقع "بيزنس إنسايدر" في نسخته الفرنسية صورا لإعصار دوريان الذي ضرب جزر الباهاماس، وخلّف أضرارا مادية وبشرية جسيمة، حيث ترك سبعة قتلى على الأقل، ودمّر آلاف المنازل.

واستعرضت الصحيفة عددا من الصور التي تبرز قوّة الإعصار، والتي التقطت من قبل رواد الفضاء، وهي تظهر مشاهد مذهلة للإعصار.

وفضلا عن وقوع قتلى، دمّر الإعصار أكثر من 13 ألف منزل، وفقا لتقييم أولي أصدرته السلطات المحلية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أمس الثلاثاء.

وحسب المركز الوطني الأميركي للأعاصير، فإن "الدوران لا يزال خطيرا للغاية"، رغم انخفاض شدّة الإعصار إلى ثلاث درجات على مقياس "سافير-سيمبسون"، بعد أن كان أربع درجات.

ويعد إعصار دوريان -الذي وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب "بالرهيب"، أحد أقوى الأعاصير في المحيط الأطلسي، حيث يبلغ متوسط ​​سرعة الرياح 240 كيلومترا في الساعة.

وأظهرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو الخراب الذي سببه دوريان على الأرض، في حين تمكّن رواد الفضاء الموجودون حاليا على متن محطة الفضاء الدولية من توثيق صور خاصة للإعصار، ومثيرة للإعجاب.

عين الإعصار دوريان (الأوروبية)

والتقط رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكي صورا خلابة للإعصار من خلال نقطة مراقبة بانورامية في محطة الفضاء الدولية تسمى "كوبولا".

وأبرز مقطع للفيديو مدته ثلاث دقائق و12 ثانية نشره موقع محطة الفضاء الدولية على موقعها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ مشهد الإعصار من الفضاء.

LIVE NOW: Tune in for live views of #HurricaneDorian captured by high definition cameras outside the @Space_Station. Watch: https://t.co/8nPhbG3IFg — NASA (@NASA) ٣ سبتمبر ٢٠١٩

من جهته، قال رائد الفضاء الأميركي نيك لاهاي -الذي قام بتصوير عين الإعصار- إنه "يمكنك أن تشعر بقوة الإعصار عندما تنظر إليه من أعلى".

The eye of #HurricaneDorain. You can feel the power of the storm when you stare into its eye from above. Stay safe everyone! pic.twitter.com/yN3MGidY3N — Nick Hague (@AstroHague) ٢ سبتمبر ٢٠١٩

وقال رئيس وزراء الباهاماس هيوبرت مينيس الثلاثاء إن الحصيلة المؤقتة لضحايا الإعصار دوريان المدمّر ارتفعت من خمسة إلى سبعة قتلى، متوقعا تسجيل مزيد من الوفيات.

الإعصار يعد الأقوى في المحيط الأطلسي منذ 1935 (مواقع التواصل)

يشار إلى أنه في الولايات المتحدة صدرت أوامر بإجلاء ملايين السكان من السواحل في فلوريدا وجورجيا وكارولاينا الجنوبية، حيث من المتوقع أن يصل دوريان في الأيام المقبلة. لا يزال الإعصار دوران خطيرا للغاية (مواقع التواصل)