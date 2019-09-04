لماذا يعيش الرجال الأستراليون أكثر من غيرهم؟

أوضحت دراسة حديثة صدرت عن الجامعة الوطنية الأسترالية أن الرجال الأستراليين يعيشون حياة أطول من نظرائهم في جميع دول العالم، وأن معدل الحياة عندهم يبلغ 74.1 عاما.

وقال موقع "ساينس ديلي" الأميركي -في تقرير نشره- إن الدراسة شملت 15 دولة من جميع أنحاء أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا، التي ترتفع فيها معدلات متوسط العمر المتوقع، وإنها تقدّم طريقة جديدة لقياس متوسط العمر المتوقع، وتراعي ظروف الوفيات التي مرت بها الأجيال الحالية الأكبر سنا.

وكشف الدكتور كولين باين -الذي أنجز الدراسة- عن أن الرجل الأسترالي يتمتع بمتوسط حياة مرتفع بعد أن استفاد من استقرار بلده على المدى الطويل، وتوفر مستوى معيشي مرتفع بها من خلال تحقيقها الاكتفاء الغذائي وغياب الصراعات.

وأضاف "رغم أن كثيرين يعتقدون أن اليابان ودول الشمال من الدول التي ترتفع فيها مستويات الصحة والرفاهية وطول العمر، فإن أستراليا أضحت تسير على خطاهم".

مقاييس العمر

أوضح الدكتور أن معظم مقاييس العمر المتوقع تعتمد على معدلات الوفيات في حقبة معينة، وأن قياس الدراسة يأخذ بعين الاعتبار مسار الحياة، بما في ذلك معدلات الوفيات من 50 أو 60 أو 70 عامًا مضت، مشددا على ضرورة مقارنة مجموعة من الأشخاص الذين وُلدوا في العام نفسه وعاشوا في ظروف مماثلة طوال حياتهم.

وقال "هذه الطريقة تتيح لنا أن نرى بوضوح إذا وصل شخص ما إلى متوسط العمر المتوقع للفئة التي ينتمي إليها، وإذا تجاوز سن 74 عاما نصنفه بنسبة تقارب 100%".