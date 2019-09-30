بالفيديو- يتسع لـ30 ألف مصل.. افتتاح أكبر مسجد بغرب أفريقيا بالسنغال

شهدت العاصمة السنغالية داكار الجمعة الماضي افتتاح مسجد "مسالك الجنان"، أكبر مسجد في غرب أفريقيا، بعد أن تكلف بناؤه وتجهيزه ثلاثين مليون يورو (32.8 مليون دولار).

واستغرق بناء المسجد سبعة أعوام، وبني على مساحة ستة هكتارات، وتم اختيار اسمه نسبة لعنوان كتاب من أهم مؤلفات الشيخ أحمدو بمبا زعيم الطريقة المريدية (الصوفية) بالسنغال، ويتسع لثلاثين ألف مصل، يتوزعون بين القسم الداخلي (عشرة آلاف) والفناء (عشرون ألفا).

وحضر الافتتاح الرئيس السنغالي ماكي سال وشيخ الطريقة المريدية منتقى إمباكي والرئيس السابق عبد الله واد، الذي حكم البلاد من سنة 2000 إلى 2012، ورجال دين ومسؤولون ومئات الآلاف من المواطنين.

وتوافد مئات الآلاف من المواطنين الراغبين في المشاركة في الافتتاح وأداء أول صلاة جمعة في المسجد، وازدحمت باحته بالمصلين، مما اضطرهم لأداء الفريضة في الشوارع المحيطة.

والتقى الرئيس الحالي ماكي سال خلال الافتتاح سلفه عبد الله واد للمرة الأولى منذ سبع سنوات وتصافحا.