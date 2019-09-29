عراقي يدرب الكلاب على إرشاد فاقدي البصر
بدأ العراقي وليد خالد تدريب بعض الكلاب لتكون مرشدة لذوي الإعاقة البصرية في مدينة دهوك شمالي العراق، بعدما تعود على تدريبها لأداء أدوار الحراسة والإنقاذ والبحث.
وأوضح وليد الذي يملك مركزا خاصا لتدريب الكلاب، أنه تعلم التدريب في هولندا، وأنه يعمل في هذا المجال منذ عام 2001، وقال "في البداية استخدمت حديقة بيتي للتدريب، لكن بعد ارتفاع عدد الكلاب لدي افتتحت مركزا خاصا في دهوك قبل عامين".
أغراض مختلفة
أشار خالد إلى أنه يدرب الكلاب حتى تكون مُحترفة في مجال البحث والإنقاذ لصالح مؤسسات رسمية وأخرى خاصة بمقابل مالي، وأنه يستقبل الكلاب من أصحابها لتدريبها على الطاعة والسلوك الصحيح.
|
وليد يدرب الكلاب لفائدة مديريات الشرطة وشركات الحراسة ومالكي الحيوانات (الأناضول)
وبيّن أنه يعمل على تدريب الكلاب لتكون محترفة في عمليات البحث داخل الطائرات والمركبات والمنازل وعمليات البحث عن القنابل والمواد المخدرة، وأنه تمكن من تدريب 150 كلبا حتى الآن.
وأوضح أنه يُفضل تدريب الكلاب في سن ما بين أربعة شهور وعام، مشيرا إلى أن الكلاب من نوع الألماني كالدوبرمان وبيتبول ومالينو هي الأكثر وجودا في مركزه، وأن تدريبها يستغرق ثلاث ساعات يوميا.
وكشف أن الكلاب الخاضعة للتدريب تأكل طعاما خاصا يتم تجهيزه لها، وأن مدة تدريب كل كلب تتراوح ما بين عام وعامين بحسب درجة صعوبة تدريبها، وأنه يسلم الكلاب المدربة إلى مديريات الشرطة والشركات الخاصة وبعض المواطنين بهدف توفير الحراسة.
- أكثر من 2500 بين قتيل وأسير.. الحوثيون يكشفون تفاصيل عملية "نصر من الله" بالسعودية
- نجران وجازان وعسير.. تعرف على خريطة المناطق الملتهبة بين اليمن والسعودية
- كن حذرا بشأن العقود الأولية لبيع العقارات في تركيا!
- من ساحات المدارس للمحاكم.. إضراب معلمي الأردن مستمر والحكومة تصر على تنفيذ قرار قضائي بوقفه
- لبنان.. مظاهرات وقطع طرق بعدة مدن احتجاجا على الفساد وتردي الاقتصاد