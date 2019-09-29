عراقي يدرب الكلاب على إرشاد فاقدي البصر

بدأ العراقي وليد خالد تدريب بعض الكلاب لتكون مرشدة لذوي الإعاقة البصرية في مدينة دهوك شمالي العراق، بعدما تعود على تدريبها لأداء أدوار الحراسة والإنقاذ والبحث.

وكان وليد قد دأب على مهنة تدريب الكلاب منذ 18 عاما، قام خلالها بتدريب 150 كلبا شاركت في عمليات بحث وإنقاذ عديدة لصالح مؤسسات رسمية وخاصة.

وأوضح وليد الذي يملك مركزا خاصا لتدريب الكلاب، أنه تعلم التدريب في هولندا، وأنه يعمل في هذا المجال منذ عام 2001، وقال "في البداية استخدمت حديقة بيتي للتدريب، لكن بعد ارتفاع عدد الكلاب لدي افتتحت مركزا خاصا في دهوك قبل عامين".

أغراض مختلفة

أشار خالد إلى أنه يدرب الكلاب حتى تكون مُحترفة في مجال البحث والإنقاذ لصالح مؤسسات رسمية وأخرى خاصة بمقابل مالي، وأنه يستقبل الكلاب من أصحابها لتدريبها على الطاعة والسلوك الصحيح.