تعرف على سبع دول أوروبية توفر مجانية التعليم العالي

في وقت يواجه فيه الطلاب بالولايات المتحدة صعوبات للالتحاق بالتعليم الجامعي بسبب ارتفاع تكاليف الدراسة، وتصل فيه رسوم التعليم العالي في عدد من كبريات الدول الأوروبية إلى مستويات مرتفعة مثل بريطانيا، فإن دولا أوروبية أخرى تستقطب الطلاب من مناطق مختلفة من أنحاء العالم بتوفيرها فرصا مجانية للتعليم العالي عن طريق تقديم منح تغطي تكاليف الدراسة.

ومن بين 36 دولة متقدمة عضوة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أو إيسي دي)، فإن سبعا منها يمكن للطلاب متابعة التعليم العالي فيها مجانا في الكليات والجامعات الحكومية.

وللتوصل إلى هذه اللائحة، حلل موقع "بيزنيس إنسايدر" الأميركي البيانات الواردة في تقرير للمنظمة المذكورة صدر في العام 2011، ويتعلق بحجم إنفاق الدول الأعضاء على التعليم العالي، ومقدار ما يدفع الطالب من رسوم لمتابعة دراسته.



ولجسر الهوة بين بيانات العام 2011 والمعطيات المتوفرة للعام الحالي في الدول الأعضاء بالمنظمة، خاطب موقع "بيزنيس إنسايدر" المسؤولين في المنظمة للحصول على المعلومات المطلوبة.

وفيما يلي سبع دول أوروبية تضمن مجانية التعليم العالي:

السويد

لا تفرض الدولة الإسكندنافية أي رسوم دراسية سواء في الجامعات الخاصة أو العامة، ويقدر حجم الإنفاق الحكومي على كل طالب بـ2064 دولارا سنويا، وتبلغ نسبة الشباب الذين سيلتحقون بالجامعة 68%.