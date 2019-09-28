تعرف على سبع دول أوروبية توفر مجانية التعليم العالي
في وقت يواجه فيه الطلاب بالولايات المتحدة صعوبات للالتحاق بالتعليم الجامعي بسبب ارتفاع تكاليف الدراسة، وتصل فيه رسوم التعليم العالي في عدد من كبريات الدول الأوروبية إلى مستويات مرتفعة مثل بريطانيا، فإن دولا أوروبية أخرى تستقطب الطلاب من مناطق مختلفة من أنحاء العالم بتوفيرها فرصا مجانية للتعليم العالي عن طريق تقديم منح تغطي تكاليف الدراسة.
وللتوصل إلى هذه اللائحة، حلل موقع "بيزنيس إنسايدر" الأميركي البيانات الواردة في تقرير للمنظمة المذكورة صدر في العام 2011، ويتعلق بحجم إنفاق الدول الأعضاء على التعليم العالي، ومقدار ما يدفع الطالب من رسوم لمتابعة دراسته.
ولجسر الهوة بين بيانات العام 2011 والمعطيات المتوفرة للعام الحالي في الدول الأعضاء بالمنظمة، خاطب موقع "بيزنيس إنسايدر" المسؤولين في المنظمة للحصول على المعلومات المطلوبة.
وفيما يلي سبع دول أوروبية تضمن مجانية التعليم العالي:
السويد
لا تفرض الدولة الإسكندنافية أي رسوم دراسية سواء في الجامعات الخاصة أو العامة، ويقدر حجم الإنفاق الحكومي على كل طالب بـ2064 دولارا سنويا، وتبلغ نسبة الشباب الذين سيلتحقون بالجامعة 68%.
|مبنى تاريخي تابع لجامعة كوبنعاغن في العاصمة الدانماركية (رويترز)
الدانمارك
تنفق البلاد 0.6% من ناتجها المحلي الإجمالي على منح طلاب الجامعات، إذ يناهز حجم الإنفاق العام على التعليم العالي لكل طالب 17634 دولارا، وتبلغ نسبة الشباب المرشحين للالتحاق بالتعليم الجامعي 55%.
فنلندا
يقدم هذا البلد الأوروبي منحا دراسية سخية للطلاب ويوفر مخصصات لتمويل دراساتهم ونفقات معيشتهم، ويقدر حجم الإنفاق الحكومي على كل طالب في المرحلة الجامعية بـ15402 دولار، وتصل نسبة الشباب الذين سيلتحقون بالجامعة 69%.
أيرلندا
توفر الدولة رسوما دراسية لأغلب طلاب التعليم الجامعي منذ العام 1995، ويصل مستوى الإنفاق الحكومي على التعليم العالي لكل طالب 16284 دولارا، وتقدر نسبة الشباب الذين سيلتحقون بالجامعة بـ51%.
أيسلندا
يقدر حجم إنفاق الحكومة الأيسلندية على كل طالب في التعليم العالي بـ10429 دولارا، وتقدر نسبة الشباب الذين سيلتحقون بالتعليم الجامعي بـ77% من إجمالي شباب البلاد.
النرويج
تتصدر البلاد دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث الإنفاق على المنح والمساعدات المقدمة للطلاب، إذ تشكل 1.3% من الناتج الإجمالي المحلي للبلاد.
ويبلغ حجم الإنفاق العام على كل طالب بالتعليم العالي 18942 دولارا، وتقدر نسبة الشباب الذين سيلتحقون بالجامعة بـ77%.
التشيك
تقدم هذه الجمهورية الواقعة شرقي أوروبا إعانات صغيرة لمساعدة الطلاب على مواجهة تكاليف المعيشة، إلى جانب توفير منح تغطية كافة تكاليف الدراسة، ويصل حجم الإنفاق العام على كل طالب بالتعليم العالي 8738 دولارا. وتناهز نسبة الشباب الذين سيلتحقون بالجامعات 59%.
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