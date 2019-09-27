الابن غير الشرعي لهتلر.. جوانب غامضة من حياة الفوهرر

ظلت الحياة الشخصية للزعيم النازي أدولف هتلر محل تساؤلات من العديد من المؤرخين رغم مرور أكثر من سبعين سنة على نهاية حكمه، بعد أن تواصل الغموض حول إنجابه لأبناء ومدى وجود أشخاص من صلبه على قيد الحياة حتى الآن. وطرح الموقع أف بي ري الروسي في إحدى نسخه الأخيرة مجددا ملف نسل هتلر، ورجح الكاتب بالموقع ريمون غريغيروف أن يكون لهتلر ابن غير شرعي، وقال إن شارلوت لوبوجوي ادعت أن ابنها جان ماري لوريت هو الوريث الوحيد له. وذكر أن شارلوت اعترفت بعلاقتها بهتلر حين كان عمرها 16 سنة، وقال استنادا لاعترافاتها إنها التقت به عند استراحة الجنود في إحدى القرى الصغيرة عندما كان جنديا بسيطا في الجيش الألماني، وإن جان ماري لوريت ولد بعد وقت قصير من بداية علاقة شارلوت وهتلر -تحديدا في مارس/آذار عام 1918.

وأشار الكاتب إلى أن لوريت لم يصدق في البداية كلام والدته وبدأ في البحث عن نسبه بنفسه بمساعدة المختصين ليجد لاحقا أن فصيلة دمه وما كتبه هتلر يتلاءمان مع ما روته والدته.

كما لاحظ لوريت تشابها مفاجئا في الصور بينه وبين هتلر، بينما عثر الجيش الألماني بعد مرور سنوات على وثائق تشير إلى أن الضباط الألمان قدموا مبالغ مالية إلى شارلوت خلال الحرب العالمية الثانية، مما قد يكون دليلا إضافيا على أن هتلر كان له علاقة بشارلوت.