زواج ملكي في الأفق.. حفيدة إليزابيث الثانية ترتبط برجل أعمال إيطالي

أعلن قصر باكنغهام اليوم خطوبة الأميرة بياتريس (31 عاما) حفيدة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا لرجل الأعمال الإيطالي -الذي يحمل الجنسية الإنجليزية- إدواردو مابيلي موتسي (36 عاما).

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن العلاقة بين الأميرة بياتريس -التي تحتل المرتبة التاسعة في تولي العرش البريطاني- ورجل الأعمال الإيطالي إدواردو مابيلي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.

وهنأت الأميرة يوجيني شقيقتها بياتريس على موقع إنستغرام، ونشرت صورة للحبيبين قامت بالتقاطها، وكتبت أسفلها "أنا سعيدة للغاية لشقيقتي العزيزة وإدواردو".

وذكر بيان القصر أن حفل الزفاف سيقام عام 2020 على أن يتم الإعلان عن التفاصيل تباعا. في حين قال والدا الأميرة دوق ودوقة يورك الأمير أندرو وسارة فيرجسون "نحن سعداء بخطوبة بياتريس وإدواردو، ونتمنى أن يؤسسا أسرة رائعة في المستقبل".

وبدأ إدواردو مابيلي موتسي المعروف "بإيدو مابيلي" أعماله سنة 2007، حين كان يبلغ من العمر 24 عاما، وأسس شركات في المجال العقاري، وهو صديق لرئيس الوزراء البريطاني السابق دافيد كاميرون، وله ولع كبير بالكريكت والأوبيرا.

وكانت الأميرة يوجيني تزوجت العام الماضي من رجل الأعمال البريطاني جاك بروكس بانك.