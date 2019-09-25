الطفلة العراقية بتول.. حلمت بالمشي فقتلها الروتين الحكومي

ما زالت مأساة الطفلة العراقية بتول حسين التي توفيت قبل أيام بعد منعها من السفر لتلقي العلاج في الخارج، تتفاعل في العراق، بينما نفت إدارة مطار بغداد اليوم الأربعاء مسؤوليتها عما حدث، وقالت في بيان إن شركة الطيران هي الجهة المعنية التي يُفترض أن تبين إجراءاتها فيما يخص المرضى وطبيعة سفرهم.

وأكدت إدارة المطار أن سير عملها يجري وفقًا لمتطلبات المنظمة الدولية للطيران، كما تلتزم شركات الطيران العاملة في المطار بمعايير قياسية فيما يخص كمية الأوكسجين التي توضع داخل كل طائرة للحالات المرضية والطبية لبعض المسافرين والتي يحدّدها الطبيب المختص للمريض والشركة المعنية حسب تأكيدات قسم السلامة الجوية في سلطة الطيران المدني العراقي.

اصدرت ادارة مطار بغداد، بياناً بشأن الطفلة "بتول" التي توفيت مؤخراً، مؤكدة على سير عملها وفقاً لمتطلبات المنظمة الدولية للطيران.#العراق pic.twitter.com/KklICgQj5B — أبناء الرافدين (@Abna_ELRafden) September 24, 2019

الوالد المفجوع

وكان حسين الغرابي والد الطفلة بتول قد حمّل إدارة مطار بغداد مسؤولية وفاة ابنته، وتساءل عن الاستخفاف الذي واجه حياتها من قبل الإدارة التي منعت سفرها مع أجهزة التنفس. ويتساءل الوالد المفجوع "هل كانت تلك الإجراءات تجري بذات الطريقة مع أبناء المتنفذين؟".



من جهته قدّم رئيس لجنة الخدمات في البرلمان العراقي وليد السهلاني تعازيه في وفاة الطفلة بتول، وطالب بفتح لجنة تحقيق لمحاسبة المقصرين وبيان ملابسات الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وتجنب تكرار مثل هذه الحالات مستقبلا.

السهلاني يعزي بوفاة الطفلة بتول الغرابي ويطالب بتشكيل لجنة تحقيقية لمحاسبة المقصرين pic.twitter.com/mGv4Oq60zG — قناةضوء بغداد (@Mustafa68846290) September 24, 2019

وتوفيت الطفلة بتول التي تسكن في قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار جنوبي العراق بعد يوم من منعها للسفر إلى تركيا بحجة عدم وجود موافقات رسمية لنقلها مع أجهزتها الطبية إلى الخارج. وكان مقررا أن تخضع لعلاج مرض الانحراف في العمود الفقري.

وكانت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي قد نجحت في جمع تبرعات بنحو 12 مليون دينار (10 آلاف دولار) لمساعدة بتول على الخضوع لعملية جراحية، كان من شأنها أن تساعدها على تخطي معاناتها، حيث كانت تحلم بالمشي يوما ما.

الطفلة بتول لم يقتلها المرض، بل قتلها الروتين الاداري العراقي الذي يقتلنا واحداً تلو الآخر،موافقات و اداريات و كتابنا و كتابكم،الى الحد الذي يجعلك تكره هذهِ البلاد،قتلت هذهِ الطفلة و المسؤولين في مطار بغداد الدولي هم قاتليها. pic.twitter.com/xD8B7Z4ZeF — Lina musawi (@linamusawy1) September 21, 2019

ردود غاضبة

وأثارت وفاة الطفلة ردود فعل غاضبة في الشارع العراقي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتنديدا واسعا بالإجراءات الحكومية التعسفية والفساد الذي قتلها، بينما أعلن محافظ ذي قار إقامة دعوى على وزارة النقل على خلفية هذه القضية.