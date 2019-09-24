شاهده 20 ألفا في ساعة.. فيديو الفيل السابح بماليزيا يجتاح مواقع التواصل
سجل مشهد لفيل يسبح في بحيرة بماليزيا نسبة مشاهدات عالية على مواقع التواصل الاجتماعي بلغت عشرين ألف شخص في ساعة واحدة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الصياد موهد سوردي محمد عزمي (37 عاما) صادف فيلا يسبح بالقرب من قاربه في بحيرة كينير بولاية ترينجانو شرقي ماليزيا والتقط مشهدا له نشره عبر حسابه على موقع فيسبوك، فشاهده 20 ألف شخص خلال ساعة واحدة.
وقال عزمي في حديثه للإعلام متعجبا من حصول المشهد على نسب مشاهدات عالية خلال فترة قصيرة "أصيد الأسماك في هذه البحيرة منذ 2004، وحتى الآن رأيت 4 مرات فيلة تسبح، ربما لا يعرف الكثيرون عن قدرة الفيلة على السباحة".
أهم الأخبار
- بالجمعية العامة.. ترامب يهاجم إيران ويدعو جيران إسرائيل لعلاقة طيبة معها
- فرنسا تطالب وعُمان تهدئ.. إيران تهاجم أوروبا وتتهم السعودية والإمارات بالضلال
- بعد هزائمه المدوية.. هذه الخيارات المتبقية أمام جونسون
- رغم قطع الإنترنت وشبكة الجوال.. هذه التطبيقات تتيح لك التواصل
- عرفنا الأفضل.. فما التشكيلة الأسوأ لعام 2019؟