قطط موسكو.. من الشوارع إلى التمثيل والشهرة

ما زال مسرح القطط "كات" يجذب أنظار الزوار بالعاصمة الروسية موسكو لحضور العروض المختلفة التي تقدمها قطط الشوارع بعد أن صارت ممثلة وكسبت شهرة واسعة وذلك بعد مرور حوالي 30 عاما على تأسيس المسرح.

ويعتبر مسرح كات موسكو الذي أنشئ عام 1990 المكان الوحيد في العالم الذي تشارك فيه القطط باعتبارهم ممثلين ويؤدون عروض ركوب الدراجات والمشي على الأسلاك والألعاب البهلوانية والهوائية، رغم أنها حيوانات لا تتقبل التدريب.