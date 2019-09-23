بالصور.. عراقي يحول بندقية كلاشينكوف لآلة موسيقية

الآلة الموسيقية الجديدة بعد تحولها من كلاشينكوف (الأناضول)

وأشار إلى اهتمامه بمجال الموسيقى منذ الصغر، وإلى تشجيعه التلاميذ على ممارستها، لأنها وسيلة فعالة من أجل تحقيق السلام.

كاظم يقول إن الأحداث الدامية في بلاده أحزنته كثيرا وألهمته القيام بهذا العمل (الأناضول)



وأوضح أن الأحداث الدامية في بلاده أحزنته كثيرا وألهمته القيام بهذا العمل، مشيرا إلى أنه أراد عبر ذلك تبديل أصوات الرصاص بأصوات الموسيقى.