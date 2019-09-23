البث الحي
ابحث

بالصور.. عراقي يحول بندقية كلاشينكوف لآلة موسيقية

كاظم يدندن بآلته الموسيقية المبتكرة (الأناضول)
كاظم يدندن بآلته الموسيقية المبتكرة (الأناضول)

حول مدرس عراقي بندقية كلاشينكوف إلى آلة موسيقية تصدح بأصوات الموسيقى بدل أزيز الرصاص.

ويدعو ماجد كاظم -وهو معلم في مدرسة إعدادية ببغداد- عبر هذا العمل الرمزي إلى تحقيق السلام والابتعاد عن الحرب.

وقال كاظم إنه نجح في تحويل الـكلاشينكوف إلى آلة موسيقية بعد عمل طويل.

وأضاف أنه يرغب في الدعوة إلى السلام، والتأكيد على أهميته في بلاده التي عانت من ويلات الحرب خلال السنوات الماضية.

الآلة الموسيقية الجديدة بعد تحولها من كلاشينكوف (الأناضول)

وأشار إلى اهتمامه بمجال الموسيقى منذ الصغر، وإلى تشجيعه التلاميذ على ممارستها، لأنها وسيلة فعالة من أجل تحقيق السلام.

كاظم يقول إن الأحداث الدامية في بلاده أحزنته كثيرا وألهمته القيام بهذا العمل (الأناضول)


وأوضح أن الأحداث الدامية في بلاده أحزنته كثيرا وألهمته القيام بهذا العمل، مشيرا إلى أنه أراد عبر ذلك تبديل أصوات الرصاص بأصوات الموسيقى.

المصدر : وكالة الأناضول
كلمات مفتاحية:
متعلقات
شاهد.. أسد يتجول في أسواق ومقاهي دهوك العراقية
شاهد.. العراقي محمد أمين من إغاثة النازحين إلى المحافل الدولية
بيت بأقل من دولار.. هكذا يجمع عراقي التبرعات لإسكان الفقراء
شاهد.. هكذا يزيل شباب الموصل آثار الدمار بالمدينة
أهم الأخبار
المزيد من منوعات
قطط موسكو.. من الشوارع إلى التمثيل والشهرة
بالفيديو: قصة الصانع الوحيد للأقواس والأسهم في فلسطين
بالفيديو: ورشة مانو.. فضاء للحرف اليدوية بالمغرب
ليلة تحت النجوم.. توصية بريطانية لربط الأطفال بالطبيعة