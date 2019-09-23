بالصور.. عراقي يحول بندقية كلاشينكوف لآلة موسيقية
حول مدرس عراقي بندقية كلاشينكوف إلى آلة موسيقية تصدح بأصوات الموسيقى بدل أزيز الرصاص.
ويدعو ماجد كاظم -وهو معلم في مدرسة إعدادية ببغداد- عبر هذا العمل الرمزي إلى تحقيق السلام والابتعاد عن الحرب.
وقال كاظم إنه نجح في تحويل الـكلاشينكوف إلى آلة موسيقية بعد عمل طويل.
وأضاف أنه يرغب في الدعوة إلى السلام، والتأكيد على أهميته في بلاده التي عانت من ويلات الحرب خلال السنوات الماضية.
|الآلة الموسيقية الجديدة بعد تحولها من كلاشينكوف (الأناضول)
وأشار إلى اهتمامه بمجال الموسيقى منذ الصغر، وإلى تشجيعه التلاميذ على ممارستها، لأنها وسيلة فعالة من أجل تحقيق السلام.
وأوضح أن الأحداث الدامية في بلاده أحزنته كثيرا وألهمته القيام بهذا العمل، مشيرا إلى أنه أراد عبر ذلك تبديل أصوات الرصاص بأصوات الموسيقى.
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