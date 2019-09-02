أب عراقي يقتل طفليه أحدهما رضيع
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وكانت النجف قد شهدت أمس الأحد جريمة مروعة هزت الشارع العراقي بعد إقدام أحد الأشخاص على قتل طفليه، في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة العنف الأسري المتصاعدة في البلاد.
وفي تفاصيل الجريمة، ذكرت وسائل إعلام محلية عن مصادر في الشرطة أن الأب القاتل يخضع للتحقيق وهو غير متجاوب ومضطرب ولا يبدو عليه الوعي الكامل بما فعله، ويُعتقد أنه مدمن على المخدرات.
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ويعزو مراقبون جرائم العنف الأسري إلى الفقر والإدمان على المخدرات وعوامل نفسية تعتبر من آثار العنف والإرهاب الذي خيّم على البلاد منذ سنوات.
وقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مستنكرة الفعل الإجرامي، واعتبره البعض نتيجة لإدمان المخدرات، وعرج البعض على مسؤولية الحكومة إزاء ذلك، وخاصة في ظل انتشار البطالة والفقر بين الشباب العراقي.
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