ملكة بريطانيا تعيد دمية مفقودة لطفلة أسترالية

استرجعت طفلة أسترالية في الخامسة من عمرها دمية قرد تركتها سهوا في قصر بكنغهام بإنجلترا بعدما تلقت عناية ملكية من العاملين في القصر الذي تقيم فيه ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

واصطحبت الطفلة سافانا هارت دمية القرد -التي تدعى هارييت- في عطلة مع

أسرتها في أوروبا ثم فقدتها دون أن تتمكن من استرجاعها قبل العودة إلى أستراليا، رغم أن والدتها قد تفطنت لاختفائها في اليوم الموالي لفقدانها.

وتكفّل العاملون في روضة أطفال وودسايد في أديليب بأستراليا والتي أخذت منها الطفلة دمية القرد قبل سفرها إلى أوروبا، بالبحث عنها وكتبوا رسالة إلى ملكة بريطانيا ناشدوها فيها البحث عن الدمية المفقودة والمحبوبة وأرفقوا مع خطابهم صورا لرحلات هارييت حول العالم.

وقالت المعلمة في روضة الأطفال روبين هرينجر "أرفقنا الكثير من الصور لمغامرات هارييت حول العالم ووقع جميع الأطفال على الرسالة ووضعناها في ظرف وأرسلناها بالبريد إلى القصر الملكي، وكانت المفاجأة أن القصر رد في الأسبوع التالي، وقال إن هارييت في حالة جيدة وأرفق صورا لجولات الدمية في مقر ملكة بريطانيا".

ولم تسترجع الطفلة دمية القرد هارييت وحيدة وتسلمت معها دمية كلب من متجر الهدايا التابع للقصر.