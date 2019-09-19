مصانع لا تشغل سوى ذوي السوابق الجنائية في إيران

محمد رحمان بور-إيران

برزت أخيرا في بعض المناطق الإيرانية مبادرات رائدة تهدف إلى خلق بيئة عمل مناسبة لأصحاب السوابق الجنائية لإعطائهم فرصة جديدة لبناء مستقبل مختلف وإصلاح أخطائهم السابقة، وذلك عبر إنشاء مصانع يتم منحهم فيها أولوية العمل.

وأنشئت لهذا الغرض مصانع منتجات الزيتون في مدينة مشهد شمالي شرقي إيران، شرطها الأساسي للعمل أن يكون لدى المتقدم ملف جنائي أو أن يكون مجرما سابقا، كما تستقبل ربات المنازل اللواتي يغيب عنهن معيلهن كالأب أو الزوج.

وتحسنت نظرة الناس تجاه المجرمين في المنطقة، ولاقى المشروع إقبالا كبيرا بين أوساط المجتمع الإيراني والإعلام الداخلي والخارجي، في وقت أثبت فيه العاملون جدارتهم في العمل، كما أثبتوا أنه بمجرد توفّر ظروف حياة مناسبة لهم سيحميهم ذلك من الوقوع في براثن الجريمة.