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القطعة الواحدة بألف دولار.. عراقي يبيع بقلاوة تركية مغلفة بالذهب

صاحب المحل يقول إنه يهدف من خلال تغليف البقلاوة بورق الذهب للفت انتباه الإندونيسيين إلى هذه الحلوى (الأناضول)
صاحب المحل يقول إنه يهدف من خلال تغليف البقلاوة بورق الذهب للفت انتباه الإندونيسيين إلى هذه الحلوى (الأناضول)

يبيع محل حلويات يملكه مغترب عراقي قطعة من البقلاوة التركية ملفوفة بورق من الذهب عيار 24 قيراطا، بسعر ألف دولار، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وقال صاحب المحل عبدالرحمن الحمادي (35 عاما)، إن الهدف من فكرته زيادة الوعي في إندونيسيا بالبقلاوة التي تعد واحدة من المذاقات الفريدة للمطبخ التركي، وأشار إلى أنه يهدف من خلال تغليف البقلاوة بورق الذهب للفت انتباه الإندونيسيين إلى هذه الحلوى.

وأوضح أنه يجلب معظم المواد الضرورية المستخدمة في صناعة البقلاوة من تركيا، وبعضها من البلدان المجاورة، كما أنه استقدم خبراء صناعة البقلاوة من مدينة غازي عنتاب التركية.

المصدر : وكالة الأناضول
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