أول من هبط من إيفرست متزلجا.. شجرة تقتل دافو كارنيكار

توفي يوم الاثنين المتسلق والمتزلج السلوفيني دافو كارنيكار، أول من هبط من على جبل إيفرست متزلجا، في حادث أثناء قطعه شجرة في مسقط رأسه ببلدة جيزرسكو شمال غربي سلوفينيا.

وذكرت وكالة الأنباء السلوفينية أن كارنيكار -البالغ من العمر 56 عاما، وهو أب لسبعة أطفال- لقي حتفه أثناء قطعه الشجرة، دون أن يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى بشأن الحادث، فيما أوضحت مصادر أخرى أنه تعرض لإصابات في الظهر أدت إلى وفاته.

وحاز كارنيكار شهرة كبيرة عام 2000 عندما صعد إلى قمة إيفرست الأعلى في العالم، ثم هبط منها متزلجا دون انقطاع على الوجه الجنوبي بأكمله (الطريق الأكثر استخداما).

وكان كارنيكار قد تزلج سنة 1995 للهبوط من على جبل أنابورنا أحد أعلى الجبال في العالم، ثم تزلج عام 2006 هابطا من أعلى الجبال في جميع القارات السبع.