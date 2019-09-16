واعدون.. حملة إلكترونية للحد من البطالة في لبنان

محمد خالد-بيروت

ظل الشاب اللبناني أنطوني الأشقر منذ حصوله على شهادة جامعية في التسويق، يبحث عن فرصة عمل، وطرق العديد من الأبواب للحصول على وظيفة تناسب دراسته الجامعية وتضمن له حياة كريمة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلد قبل أن يتعرف على حملة "واعدون" التي قادته إلى تحقيق هدفه والحصول على عمل.

واكتشف أنطوني الحملة عندما قرأ إعلانا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال بحثه المستمر عن وظيفة، وعلم أنها تهدف لدعم ومساندة الشباب اللبناني العاطل عن العمل.

ويقول أنطوني إنه تواصل مع القائمين على الحملة، ولقي تفاعلا كبيرا منهم وساعدوه على الحصول على وظيفة نجح عبرها في تجاوز البطالة رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.