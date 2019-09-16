غوغل تكشف مصير مفقود منذ 22 عاما في أميركا

كشفت الشرطة في مقاطعة بالم بيتش بولاية فلوريدا الأميركية عن مصير رجل مفقود منذ 22 عاما، وعثرت على جثته مستعينة بخرائط غوغل وخدمة تحديد المواقع الجغرافية عبر الإنترنت (جي بي إس) بعد أن غرق داخل بركة مياه.

وتعرفت الشرطة على هوية الرجل المفقود، وتبين أنها تعود لويليام مولت، الذي فقد منذ السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 1997 عندما كان يقود سيارته متجها نحو منزل خطيبته، قبل أن يفقد السيطرة عليها، وتسقط داخل بركة مياه كبيرة.

وكان أحد مستخدمي الإنترنت لاحظ صدفة بقعة في مياه البركة المجاورة لمنزله في أغسطس/آب الماضي، عندما كان يستكشف مكانا في منطقة ولنجتون بولاية فلوريدا من أجل شراء عقار.

وأدرك المستخدم بالاستعانة بخرائط غوغل على الأقمار الصناعية أن تلك البقعة عبارة عن سيارة مغمورة في المياه، واتصل بأحد سكان الحي ليستخدم طائرته المسيرة للتأكد من وجود سيارة بالمكان، ثم أبلغ الشرطة التي حضرت وأخرجت السيارة لتكتشف داخلها الهيكل العظمي للرجل المفقود مكان السائق.

ووفقًا لموقع "شارلي" المتمثل في قاعدة بيانات للحالات التي لم يتم حلها في الولايات المتحدة، فإن السيارة كانت بارزة على صور الأقمار الصناعية لبرنامج "غوغل إيرث" منذ عام 2007، لكن يبدو أنه لم تتم ملاحظتها إلا في أغسطس/آب الماضي.