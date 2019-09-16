محمد جمال الشريف.. سنوات من العمل التطوعي تتوج بوسام ملكي في كندا

إسراء حسين-أوتاوا

يمثل الكنديون من أصول عربية جزءا حيويا ومهما من المجتمع الكندي، ومن أحد رموز الكنديين العرب الدكتور محمد جمال الشريف (الكندي الأردني الفلسطيني، مدير مؤسسة البشرية من أجل السلام) حيث ساهم بأعمال تطوعية متنوعة داخل كندا وخارجها، نال إثرها وسام الملكة إليزابيث للعمل التطوعي في 6 سبتمبر/أيلول الجاري، منحه نيابة عن الملكة الحاكم العام لكندا وسلمه إياه عمدة مدينة أوتاوا جيم واتسون.

وبالعودة التاريخية، فإن فكرة منح هذا الوسام في كندا تعود إلى عام 1995 حيث يجري تكريم من أنجز أعمالا تطوعية متميزة في كندا أو خارجها انطلاقا من الاهتمام بأهمية العمل التطوعي في خدمة المجتمع وتطوره.

خمس سنوات من التطوع

يقول الدكتور الشريف للجزيرة نت إنه أسس "مؤسسة البشرية من أجل السلام" قبل خمس سنوات بحثا عن كل ما يصب في خدمة البشرية، ليس فقط في المجتمع الكندي وإنما في كل العالم، وبإمكانات محدودة جدا ودون أي دعم كان يقدم أعمالا تطوعية تعود بالنفع المادي والمعنوي على المجتمع.

وبعد وصول اللاجئين السوريين إلى كندا طرح فكرة إدخال الأطفال السوريين بدورات لتعليم الرسم، حيث وضعوا أفكارهم وهمومهم على لوحات عبرت عما يعانونه، وبيعت هذه اللوحات بمزاد علني، وخصص المبلغ لصالح مستشفى الأطفال في أوتاوا، أي أن العمل كان من الأطفال وإلى الأطفال.

وتعاونت المؤسسة أيضا مع شباب اللاجئين العرب لتقديم حفلات خصصت مبالغها لبنك الدم الكندي، وقسم من المبلغ ذهب لدعم أطفال السكان الأصليين لكندا، وكان من آخر أعمال "مؤسسة البشرية من أجل السلام" بناء مدرسة في مدغشقر، وتخطط الآن لأعمال تطوعية أخرى في عدد من بلدان العالم، وتحاول الوصول إلى العالم العربي إذا ما تهيأ لها الدعم المالي للقيام بذلك.