من بينهم فيثاغورس وكريستوفر كولومبوس.. عباقرة خلدهم التاريخ باختراعات أنجزها غيرهم

وعرضت الكاتبة 7 من أبرز هذه الشخصيات التاريخية التي حققت الشهرة دون استحقاق:

فيثاغورس

جميعنا يتذكر نظرية فيثاغورس في أيام الدراسة، لكن هذه المعادلة ليست من إنجازاته بعد أن أثبت العلماء من خلال لوحة طينية تعود إلى العصر البابلي أن البابليين كانوا يعرفون معادلات رياضية مثلت الأساس لنظرية فيثاغورس، وذلك قبل حوالي ألف سنة من ولادته.

المعادلة الرياضية لفيثاغورس تعود إلى العصر البابلي وليست اختراعا خاصا به (غيتي)

توماس إديسون

ليس هنالك شك في أن توماس إديسون هو مخترع عظيم وقدم إسهامات مهمة في تطوير البشرية لكن اختراع المصباح الذي ارتبط باسمه يعود للإيطالي أليساندرو فولتا عام 1800 الذي طور بطارية تنقل الكهرباء عبر أسلاك النحاس المضيئة.

واكتشف العالم هامفري دايفي سنة 1802 طريقة لربط الخلايا الجلفانية بأقطاب الكربون ليصنع أول مصباح كهربائي، ثم اخترع العالم وورن ديلاري سنة 1840 مصباحا آخر أكثر استدامة بتكلفة عالية قبل أن يبدأ توماس إديسون عام 1879 العمل على المصباح الأكثر اقتصادية وفعالية ومثل النموذج الأفضل على الإطلاق.

يوليوس قيصر

لم يحصل يوليوس قيصر على لقب أول إمبراطور روماني رغم كل ما يشار إليه على أنه أول من حصل على هذا اللقب.

وكان يوليوس قيصر شخصية مهمة في الإمبراطورية الرومانية، وشارك في حروب عدة، وكان جنرالا وسياسيا بارزا.

هاملت

تعد مسرحية هاملت من أشهر الأعمال الأدبية لوليام شكسبير، لكن قليلين يعرفون أنه لم يقم بنفسه بتأليف كامل هذه الرواية الحزينة، وأن هاملت في الواقع كان بطل أسطورة اسكندنافية من تأليف المؤرخ الدانماركي ساكسون غراماتيك.

وتوجد الكثير من نقاط التشابه بين الروايتين الدانماركية والإنجليزية، والفرق الوحيد هو أن شكسبير جعل البطل يموت في النهاية، خلافا لما هو عليه الأمر في القصة الأصلية.