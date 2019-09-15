من بينهم فيثاغورس وكريستوفر كولومبوس.. عباقرة خلدهم التاريخ باختراعات أنجزها غيرهم
استفاد عدد من المشاهير والعباقرة من أخطاء تاريخية نسبت إليهم إنجازات مهمة في مجالات مختلفة لم يقفوا وراءها أو يقوموا بها، وذلك على الرغم من كل قصص النجاح التي تم تناقلها عنهم والمنافع التي حصلوا عليها من الاكتشافات التاريخية المنسوبة إليهم وغيرت حياتهم بشكل ما.
وتقول الكاتبة بولينا ماكاروفا في مقال نشره موقع "آف بي ري" الروسي إن هذا التاريخ مليء بالأخطاء، وإن المشاهير الذين حازوا على التقدير والشهرة بناء على الاعتقاد بأنهم أنجزوا اختراعا أو اكتشافا مهما لم يكونوا في الواقع هم أصحاب الفضل فيه.
وعرضت الكاتبة 7 من أبرز هذه الشخصيات التاريخية التي حققت الشهرة دون استحقاق:
فيثاغورس
جميعنا يتذكر نظرية فيثاغورس في أيام الدراسة، لكن هذه المعادلة ليست من إنجازاته بعد أن أثبت العلماء من خلال لوحة طينية تعود إلى العصر البابلي أن البابليين كانوا يعرفون معادلات رياضية مثلت الأساس لنظرية فيثاغورس، وذلك قبل حوالي ألف سنة من ولادته.
|المعادلة الرياضية لفيثاغورس تعود إلى العصر البابلي وليست اختراعا خاصا به (غيتي)
توماس إديسون
ليس هنالك شك في أن توماس إديسون هو مخترع عظيم وقدم إسهامات مهمة في تطوير البشرية لكن اختراع المصباح الذي ارتبط باسمه يعود للإيطالي أليساندرو فولتا عام 1800 الذي طور بطارية تنقل الكهرباء عبر أسلاك النحاس المضيئة.
واكتشف العالم هامفري دايفي سنة 1802 طريقة لربط الخلايا الجلفانية بأقطاب الكربون ليصنع أول مصباح كهربائي، ثم اخترع العالم وورن ديلاري سنة 1840 مصباحا آخر أكثر استدامة بتكلفة عالية قبل أن يبدأ توماس إديسون عام 1879 العمل على المصباح الأكثر اقتصادية وفعالية ومثل النموذج الأفضل على الإطلاق.
يوليوس قيصر
لم يحصل يوليوس قيصر على لقب أول إمبراطور روماني رغم كل ما يشار إليه على أنه أول من حصل على هذا اللقب.
وكان يوليوس قيصر شخصية مهمة في الإمبراطورية الرومانية، وشارك في حروب عدة، وكان جنرالا وسياسيا بارزا.
هاملت
تعد مسرحية هاملت من أشهر الأعمال الأدبية لوليام شكسبير، لكن قليلين يعرفون أنه لم يقم بنفسه بتأليف كامل هذه الرواية الحزينة، وأن هاملت في الواقع كان بطل أسطورة اسكندنافية من تأليف المؤرخ الدانماركي ساكسون غراماتيك.
وتوجد الكثير من نقاط التشابه بين الروايتين الدانماركية والإنجليزية، والفرق الوحيد هو أن شكسبير جعل البطل يموت في النهاية، خلافا لما هو عليه الأمر في القصة الأصلية.
|كريستوف كولومبوس لم يكن أول من اكتشف أن الأرض كروية الشكل (غيتي)
كريستوفر كولومبوس
لا يزال كثيرون يعتقدون إلى حد يومنا هذا أن كريستوفر كولومبوس هو الذي أبحر غربا في رحلة طويلة ليثبت أن الأرض كروية الشكل وليست مسطحة، غير أن هذه المعلومة خاطئة وليست صحيحة.
وانطلق كولومبوس سنة 1490 في رحلة طويلة دون أي هدف من هذا النوع، في حين كان الناس كانوا يعرفون أن الأرض كروية الشكل منذ عام 600 قبل الميلاد عبر أرسطو وعلماء آخرين في زمنه لكنهم جوبهوا بالغضب والرفض في مجتمعهم عندما أعلنوا عن هذا الاعتقاد.
مايكل جاكسون
أدى مايكل جاكسون خلال حفل مباشر سنة 1983 أغنيته الشهيرة "بيلي جين" وفاجأ جمهوره بأداء رقصة المشي على القمر التي أثارت جنون معجبيه لسنوات وصارت منذ ذلك الوقت مرتبطة به.
وفي الواقع لم يكن مايكل أول من أدى الرقصة، وتبين أنها كانت معروفة لدى العديد من الراقصين منذ سنوات كثيرة، وأن الراقص الشهير بيل بايلي كان يؤديها في خمسينيات القرن الماضي.
جوزيف إنياس غيلوتين
شهدت فرنسا سلسلة من الإعدامات المروعة عام 1789، وكان الطبيب الفرنسي جوزيف إنياس غيلوتين حينها أشد المعارضين للعقوبة يقدم مقترحا إلى مجلس النواب ينص على تنفيذ بالإعدام باستخدام طريقة أخرى لا تسبب الألم للمحكومين.
وحظي هذا المقترح بالقبول من قبل الجراح أنطوان لويس الذي ابتكر أول آلة للموت، ثم جاء الألماني توبياس شميت ليصنع أول نموذج من هذه المقصلة.
ولم يشارك الطبيب غيلوتين في الواقع في تصميم أو صنع الآلة، لكن الاختراع بات في النهاية معروفا باسمه في اللغتين الفرنسية والإنجليزية.