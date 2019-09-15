أوسويا.. مملكة روحانية تسكن غابات السنغال

أقلية من المسلمين والمسيحيين تعيش مع السكان المحليين للمملكة ( الأناضول)

خصوصيات الملك

يرتدي الملك اللباس التقليدي المتعارف عليه في المملكة، وهو عبارة عن ثوب أحمر ويضع على رأسه قلنسوة حمراء، ولا يلبس في قدمه سوى الجوارب، حاملا بيده مكنسة من الخيزران، في إشارة إلى القوة والسلطة.

ولا يجلس الملك على العرش بل على كرسي صغير كرمز للتواضع، ويتولى إلى جانب زعامته السياسية مهاما أخرى مثل تبنّيه دور السفير بين رعيته وإلاههم "أطا أميت"وتحديد مواعيد الطقوس المزمع إقامتها وتخصيص الأراضي للمزارعين، فضلاً عن تحقيق انسجام ورفاه المملكة، ويخاطبه رعايا المملكة بـ"ماني"، التي تعني في اللغة المحلية صاحب الجلالة.

6086390433001 a03287a3-f789-49fa-9fc9-27b67b6de48c 6d07f8aa-ef93-4558-ae6f-6713041e5f52 video

وتحتضن أوسويا مجموعة من الثقافات والعادات والتقاليد والطقوس الدينية، ويتميّز سكانها المحليون بدرجة كبيرة من الانسجام بينهم، في مشهد يلفت انتباه من يزورون المملكة من الخارج.

وبحسب تقاليد المملكة، فإن التسوّل محظور داخل أراضيها في وقت يتم فيه تخصيص الأرز والفواكه التي تُجمع من حقول المملكة لتأمين غذاء السكان وتوزيعها على فقرائهم على مدى العام.

الملك هو الشخص الوحيد المسموح له بارتداء الملابس الحمراء بالمملكة ( الأناضول)

أقليات

تعيش أقلية من المسلمين والمسيحيين مع السكان المحليين للمملكة رغم أنها لا تعترف إلا بالمعتقد الروحاني الذي تتبناه في وقت لا يعد فيه أتباع المعتقدات الأخرى من رعاياها.

ولا يرتدي الزي الأحمر في المملكة سوى الملك الذي لا يستقبل رعاياه إلا في أوقات المساء، في حين تُخصص أيام معينة يستقبل فيها السيّاح المحليين والأجانب.

وتتميز المملكة بأن الحكم فيها ليست بالوراثة التقليدية، بل يتم اختيار الحاكم من قبل مجلس الحكماء وفق معايير محددة أهمها: التحلي بالحكمة والفضيلة، والقدرة على الإدارة والحكم، غير أن المعتقدات الروحانية السائدة بالمملكة تقول إن الأرواح هي التي تختار الملك وتبلغ بذلك مجلس الحكماء.

تضم المملكة نحو مئة ألف نسمة تشتهر بالغطاء النباتي الكثيف (الأناضول)

وبقيت المملكة بين عامي 1984 و2001 دون ملك يحكمها نظرا لعدم وجود شخصية تتوفر فيها المعايير المطلوبة في الحاكم، وقال الملك الحالي للمملكة سيبيلومباي ديادهيو إن مهمة الملك صعبة للغاية في مملكته، وإنه يحظر عليه الخروج من حدود المملكة طوال مدة حكمه التي تتميّز بأنها طوال العمر ولا يُسمح له بترك منصبه أبدا.