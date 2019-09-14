بينها فرنسا وإنجلترا وتركيا والمغرب.. تعرف على سر تسمية 30 دولة بالعالم

تحمل تسمية كل واحد من بلدان العالم قصة أو حكاية تروي الأسباب التي دعت إلى إطلاق اسم ما على ذلك البلد دون غيره من الأسماء، وذلك بسبب الارتباط التاريخي أو الجغرافي الوثيق بينهما أو لأسباب دينية أو عقائدية أخرى مختلفة.



واستعرضت الكاتبة سارا روميرو في تقرير نشرته مجلة "موي إنترسنتي" الإسبانية معاني أسماء العديد من الدول في العالم:



فرنسا

أخذت فرنسا اسمها من تحالف القبائل الجرمانية التي تعرف باسم الفرنجة، ويأتي اسم "فرانك" من الكلمة الألمانية القديمة "فرانكا" التي تعني شرسة.



بلجيكا

هي في الأصل بلجيكا الغالية أو أرض البلجيكيين، والاسم مشتق من اللاتينية التي هي عبارة عن كونفدرالية من القبائل التي عاشت بين نهري الراين ولوار في العصر الروماني.

كرواتيا

كانت كرواتيا تسمى "شروتوس" التي تعني "على قمة الجبل".

قبرص

كانت قبرص تسمى في الأصل "كيبروس" التي تعني جزيرة النحاس، ويعتقد أن رواسب النحاس الوفيرة في الجزيرة قد دفعت الإغريق إلى تسمية هذه الأرض باسم "كيبروس" (قبرص) اليوم.

إنجلترا

تم تسمية إنجلترا بلغتها الأصلية إنجلترا التي تعني "أرض إنجلا" وحرفيا "أرض الزوايا".

ألمانيا

سميت ألمانيا في الأصل "دويتشلاند" التي تعني "أرض الشعب"، وتأتي التسمية الأصلية "دويتش" من اللغة الألمانية القديمة "دويتش" التي تعني الشعب.

لكل بلد في العالم حكاية أو رمزية لتسميته (غيتي)

اليونان

كانت اليونان تسمى "يونانستان" التي تعني "أرض الأيونين"، وهو الاسم التركي لهذا البلد الذي كان معروفا في العصور اليونانية القديمة بالساحل الأوسط الغربي للأناضول أيونية.

إيطاليا

كانت إيطاليا تدعى "فيتولوس" أي "أبناء الثور"، ويعتقد أن هذه التسمية تعود إلى قبيلة فيتالي التي قد يكون اسمها مرتبطا بالفيتولوس اللاتيني أو العجل.

البرتغال

كانت البرتغال تسمى "بورتس كالي" التي تعني "الميناء الساخن" أو "الميناء الدافئ"، وهي مشتقة من اللاتينية وتشير إلى مستوطنة رومانية تسمى الآن بورتو الواقعة عند مصب نهر دويرة.

إسبانيا

كانت إسبانيا تسمى "سبان" أو "تيبان" التي تعني "أرض الكثير من الأرانب".

كوسوفو

سميت كوسوفو "كوسوفو بولي"، وهو اسم صربي للمكان الذي يعني "أرض الشحرور" أو "حقل الشحرور".

مالطا

كانت جزيرة مالطا المطلة على البحر الأبيض المتوسط تسمى "ميليتا" التي تعني "ملجأ".

ألبانيا

يعني اسم ألبانيا "أرض النسور"، وهو الاسم اللاتيني لألبانيا اليونانية في العصور الوسطى.

فنلندا

تعني تسمية فنلندا "أرض الفنلنديين"، وقد يكون ذلك إشارة إلى نوع الملابس التي كانت ترتديها القبائل الفنلندية البدائية.

أيسلندا

تعني تسمية أيسلندا "أرض الثلج" التي تعود إلى المستوطنين الإسكندنافيتين الذين غيروا اسمهم لردع الزوار عن الذهاب إليها.

مقدونيا

كانت مقدونيا تسمى "مقدونيس" التي تعني "أرض الناس طويلي القامة"، وتأتي هذه التسمية من أصل الجذر اليوناني القديم "ألتو" الذي يصف الأشخاص طويلي القامة الذين عاشوا فيها.

أسكتلندا

كانت أسكتلندا تسمى مملكة أسكتلندا والتي تعني "أرض الأسكتلنديين"" وسميت هذه المنطقة من قبل الأسكتلنديين الذين استقروا هناك قادمين من إيرلندا لكن اسمها غير معروف الأصل.

تركيا

يعني اسم تركيا "أرض القوة" المستمدة من كلمة تركية، وتعني في الفارسية والتركية "الشاب الوسيم أو"البربري" أو "اللص".

صربيا

كانت صربيا تسمى "أرض الرجال"، وقد سميت بعد إعلان الصرب استقلالهم في سنة 2006 بعد أن كانت جزءا من جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، وكلمة "صربيا" مستمدة من جذر لغوي يعني "الرجل".

النرويج

يعني اسمها طريق الشمال، في إشارة إلى أحد الطرق التي سلكها الفايكنج.

مدغشقر

كان اسم مدغشقر يعني "الأرض المقدسة"، ونشأ اسمها مع المستكشف ماركو بولو في القرن الـ13.

المغرب

كان اسم المغرب هو "المغرب الأقصى" الذي تم ترجمته كأقصى الغرب أو الطرف الغربي.

جنوب أفريقيا

كان اسم جنوب أفريقيا هو "سويد-أفريكا" الذي يعني "أرض الجنوب الرائعة" وبالنظر إلى أن جنوب أفريقيا هي الدولة الواقعة في أقصى الجنوب في أفريقيا فإن للكلمة معنى معبرا.

أسماء البلدان في العالم مرتبطة عادة بأسماء شعوبها (غيتي)

أوغندا

كان اسم أوغندا هو "بوغندا" وتعني "أرض الشعب".

زيمبابوي

يعني اسم زيمبابوي "الصندوق المصنوع من الحجر".

أفغانستان

تعني أفغانستان "البلد الجبلي".

الصين

تعني الصين في الأصل "المملكة الوسطى"، والاسم باللغة الإنجليزية مشتق من حكام أسرة تشين (تشين) في القرن الثالث قبل الميلاد والتي شكلت أول سلالة إمبراطورية للصين القديمة.

الهند

تعني الهند "بلد نهر السند"، وربما تأتي تسمية السند من الكلمة السنسكريتية "سيندهو" أي البحر.

اليابان

كانت اليابان تسمى "سيبانغو"، وهي تعني "أرض الشمس المشرقة" التي هي في الواقع ترجمة للاسم الذي استخدمه اليابانيون للإشارة إلى بلدهم نيهون.

باكستان

يعني اسم باكستان "البلد النقي"، وهي الدولة التي تعد حاليا خامس أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم التي تشترك في تاريخها مع أفغانستان والهند وإيران.