الأرز مقابل القمامة.. قرية فلبينية تتخلص من النفايات البلاستيكية

تحاول الجهات الحكومية بقرية بايانان الفلبينية التصدي لآفة النفايات البلاستيكية بعرضها الأرز على سكان القرية مقابل تسليمهم النفايات. وقررت منح كيلوغرام من الأرز لكل من يسلمها كيلوغرامين من النفايات البلاستيكية.

وتتلقى الجهات الحكومية النفايات البلاستيكية من أهالي القرية الواقعة خارج العاصمة مانيلا للتخلص منها بطريقة سليمة، أو لإعادة تدويرها للحفاظ على نظافة البيئة.

وقالت الداعمة للبرنامج فيرونيكا دولوريكو "جمعت 14 كيلوغراما نفايات بلاستيكية وحصلت على سبعة كيلوغرامات من الأرز.. هذه مساعدة كبيرة لنا كي نحصل على كيلوغرامات من الأرز يوميا، وأشعر أن البيئة المحيطة بنا قذرة حقا، ولو كان باستطاعتي لكنت انتشلت كل المواد البلاستيكية على طول الطريق عندما أسير في الخارج".

وأوضح العمدة أندور سان بيدرو أن قريته جمعت أكثر من 213 كيلوغراما من الأكياس والزجاجات والحقائب البلاستيكية في أغسطس/آب الماضي، وأن مبادلة الطعام بالقمامة يعلّم الناس كيف يتخلصون من نفاياتهم بصورة صحيحة.

ويمثل الأرز الوجبة الرئيسية بالفلبين، ويتراوح سعر الكيلوغرام منه ما بين ثلاثين وأربعين بيزو (0.70 دولار) وهو سعر مرتفع في بلد اقتصاده سريع النمو لكن معدلات الفقر فيه مرتفعة بالريف والمدن.