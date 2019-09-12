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بالفيديو.. عراقي أصم أشهر مدرس للرياضيات.. تعرف عليه

محمود حسن من قضاء الخالص في محافظة ديالى شرق بغداد من ذوي الاحتياجات الخاصة، لا يسمع ولديه صعوبة كبيرة في النطق، أكمل دراسته الجامعية في كلية الهندسة معتمدا على نفسه وقدرته على قراءة الشفاه.

وبعد إتمام دراسته الجامعية عيّن مدرسا لمادة الرياضيات ليحقق نجاحا كبيرا، إذ إن أغلب طلابه يحققون درجات عالية في مادة الرياضيات حتى افتتح معهدا خاصا به لدروس التقوية ليبلغ صيته أرجاء المحافظة وخارجها، فضلا عن أنه متزوج ولديه أربعة أطفال ويمارس حياته بشكل طبيعي.

المصدر : الجزيرة
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