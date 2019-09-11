ألغاز الوزن والطول والأسنان.. حالات ولادة غريبة حول العالم
أثار وضع العجوز الهندية بيراماتي بانجاميا توأمين -وهي في الرابعة والسبعين من العمر- الفضول للكشف عن الأرقام القياسية المتعلقة بالولادات في العالم، التي شدت انتباه الناس وتحولت من حالات ولادة عادية إلى أخبار تصدرت الصحف ووسائل الإعلام بسبب غرابتها واختلافها.
أصغر طفل حي
أعلن مستشفى أميركي في سان دييغو بكاليفورنيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن طفلة أنثى ولدت فيه قبل موعد ولادتها الطبيعي، ولا يتجاوز وزنها 245 غراما، وطولها أقل من 23 سنتيمترا.
ووضعت الصغيرة قيد الرعاية حتى وصلت إلى منزل أهلها في منتصف مايو/أيار في صحة جيدة، وقد بلغ وزنها حوالي 2.3 كلغم، وذلك بعد بقائها خمسة أشهر في وحدة العناية المركزة.
وحطمت هذه الطفلة -وفقا لسجل أصغر الأطفال في العالم الذي تحتفظ به الجامعة الأميركية في ولاية أيوا- الرقم القياسي العالمي الذي كان يحمله طفل وُلد في ألمانيا عام 2015، وهو يزن 7 غرامات إضافية فوق وزنها.
أضخم رضيع
أصيبت امرأة فيتنامية عام 2017 بالصدمة عندما عرفت أن وزن الطفل الذي أنجبته وقتها كان 7.1 كيلوغرامات، وقال والد الطفل المولود بعملية قيصرية لوكالة الصحافة الفرنسية "عندما أخبرني الطبيب أن طفلي يزن 7.1 كيلوغرامات لم نستطع تصديق ذلك"، خاصة أن الأطباء تنبؤوا قبل الولادة بأن وزنه سيكون حوالي خمسة كيلوغرامات.
ورغم الوزن المرتفع لهذا الطفل، فإن الرقم القياسي العالمي المعتمد بحسب الأصول من كتاب غينيس للأرقام القياسية ظل ثابتا منذ عام 1955، بعد أن أنجبت إيطالية بالقرب من نابولي طفلا يبلغ وزنه 10.2 كيلوغرامات.
رضيع بـ12 سنا
لا تظهر الأسنان عادة لدى الأطفال إلا بعد بلوغ حوالي ستة أشهر من العمر، وقد يولد بعضهم أحيانا بسن واحدة أو اثنتين، لكن الصغيرة سين كيني ولدت عام 1990 في المملكة المتحدة بـ12 سنا، مما دفع الجراحين إلى إزالتها لتجنب مشاكل التغذية.
ثلاثة أيام من الولادة
أفاد الموقع بأن أطول فترة زمنية بين ولادة التوائم بلغت 66 ساعة و50 دقيقة، وحدثت عند ولادة ثلاثة توائم عام 1956 في كارولينا الجنوبية في ولادة استمرت ثلاثة أيام.
وأخرجت كريستين الصغيرة أنفها -وهي الأولى- في الساعة الثالثة صباحا من الثاني من يناير/كانون الثاني 1956، وتلتها كاترين في الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي، فيما ولدت كالفن في الساعة التاسعة و55 دقيقة من الرابع من يناير/كانون الثاني.
أم لثمانية رضع
أصبحت نادية سليمان التي كان لديها ستة أطفال في يناير/كانون الثاني 2009، فجأة أما لـ14 طفلا، بعد ولادة ثمانية توائم بعملية قيصرية في مستشفى للولادة بكاليفورنيا في الولايات المتحدة، بعد حمل عن طريق الإخصاب في المختبر.
وعرفت نادية سليمان منذ ذلك الحين باسم الأخطبوط في جميع أنحاء العالم، بعد أن أعلنت أن كل أطفالها في حالة جيدة للغاية، لتكون بذلك أول أم لثمانية رضع في العالم.
أكبر أب
أفاد الموقع أن رجلا من الهند أصبح أكبر والد في العالم عندما استقبل ابنه البكر عام 2010 وهو في سن 94 عاما، قبل أن يحطم هندي آخر يبلغ عمره 96 عاما عام 2012 رقمه القياسي مع ولادة طفله الثاني من زوجته البالغة وقتها 51 عاما.
أكبر أم
أصبحت الهندية بيراماتي بانجاميا -استنادا إلى موقع "سي إن إن" الأميركي- أكبر امرأة سنا تلد في العالم (74 عاما)، بعد أن وضعت توأما في الرابع من سبتمبر/أيلول من زوجها البالغ من العمر 80 عاما، بعد عملية إخصاب في المختبر.
وحطمت بانجاميا التي لم تنجب سابقا الرقم السابق الذي كانت تحمله هندية أخرى ولدت في سن الثانية والسبعين.
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