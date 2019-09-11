ألغاز الوزن والطول والأسنان.. حالات ولادة غريبة حول العالم

أثار وضع العجوز الهندية بيراماتي بانجاميا توأمين -وهي في الرابعة والسبعين من العمر- الفضول للكشف عن الأرقام القياسية المتعلقة بالولادات في العالم، التي شدت انتباه الناس وتحولت من حالات ولادة عادية إلى أخبار تصدرت الصحف ووسائل الإعلام بسبب غرابتها واختلافها.

موقع "إل سي إي" الفرنسي نشر قائمة في الأرقام القياسية ذات الصلة بالمولود الأصغر والأكبر، ونشر أخبارا عن طفل يولد بأسنان وأم تلد في الرابعة والسبعين، إضافة إلى حالات ولادات غريبة أخرى.

أصغر طفل حي

أعلن مستشفى أميركي في سان دييغو بكاليفورنيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن طفلة أنثى ولدت فيه قبل موعد ولادتها الطبيعي، ولا يتجاوز وزنها 245 غراما، وطولها أقل من 23 سنتيمترا.

ووضعت الصغيرة قيد الرعاية حتى وصلت إلى منزل أهلها في منتصف مايو/أيار في صحة جيدة، وقد بلغ وزنها حوالي 2.3 كلغم، وذلك بعد بقائها خمسة أشهر في وحدة العناية المركزة.

وحطمت هذه الطفلة -وفقا لسجل أصغر الأطفال في العالم الذي تحتفظ به الجامعة الأميركية في ولاية أيوا- الرقم القياسي العالمي الذي كان يحمله طفل وُلد في ألمانيا عام 2015، وهو يزن 7 غرامات إضافية فوق وزنها.