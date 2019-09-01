عمرها 10 سنوات.. أصغر متسلقة في العالم تصعد جبل سبانتيك الباكستاني

أصبحت الطفلة الباكستانية سيلينا خواجا -الملقبة بأميرة الجبال- أصغر شخص في العالم يصل إلى قمة جبل سبانتيك، المعروفة باسم "القمة الذهبية"، وذلك رغم حداثة عمرها الذي لم يتجاوز عشر سنوات.

وحققت المتسلقة الصغيرة رقمًا قياسيًّا عالميًّا بتسلق قمة جبل سبانتيك، التي يبلغ ارتفاعها سبعة آلاف متر، وتقع ضمن سلسلة جبال كاراكورام ذات المناظر الطبيعية الخلابة بإقليم جيلجيت بالتستان (شمالي باكستان).

ونجحت أميرة الجبال -المولودة في مدينة أبوت آباد بإقليم خيبر باختونخوا (شمال غربي باكستان) في 17 يوليو/تموز الماضي في تسلق القمة الذهبية مع والدها المتسلق المعروف يوسف خواجا.

وقال والد المتسلقة الصغيرة "نجلتي سيلينا كانت تشعر بسعادة غامرة بعد إنجازها الكبير، وأعتقد أنها ستكون أكثر سعادة عندما تعود إلى أبوت آباد، حيث تجري الاستعدادات لاستقبالها الحار، لافتًا إلى أن مشكلات تتعلق بخدمة الإنترنت في موقعهم الجبلي الحالي في سكاردو لم تسمح لهم بالتفاعل مع أشخاص آخرين.

طول الجبل الذي صعدت إلى قمته الطفلة الباكستانية يبلغ سبعة آلاف متر (الأناضول)

دوار المرتفعات

وأشار يوسف إلى أن سيلينا تعاني حاليًا من دوار المرتفعات الذي يصيب من ينزلون من هذه المرتفعات، وقال "ظل الجو ممتازًا طوال الوقت، وظلت سيلينا نشطة للغاية وبصحة جيدة طوال الرحلة، وشعرت أنا وسيلينا برضا وسعادة بالغين تجاه القمة، ليس فقط لأنها حققت الرقم القياسي العالمي، بل لأنها فتحت أمامها آفاقا جديدة بتسلقها قمة يبلغ طولها سبعة آلاف متر، وهي الآن مستعدة لتسلق ارتفاع ثمانية آلاف متر، وكذلك جبل إيفرست".

وأشار يوسف إلى أن طفلته وضعت نصب عينيها تسلق قمة جبل برود بيك (إحدى قمم الهملايا التي يبلغ ارتفاعها ثمانية آلاف و51 مترًا، وتأتي في المرتبة 12 ضمن أعلى قمم جبلية في العالم)، وكشف عن أن سيلينا ستتوجه في مايو/أيار 2020 لقهر العملاق إيفرست، الذي يبلغ ارتفاعه ثمانية آلاف و848 مترًا، الأكثر ارتفاعًا في العالم.

وأصبحت أميرة الجبال الباكستانية في 21 فبراير/شباط 2018 أصغر شخص يتسلق قمة كوز سار، التي يصل ارتفاعها إلى خمسة آلاف و765 مترًا، في وادي شيمشال في هونزا (شمالي باكستان).

وتسلقت سيلينا في يونيو/حزيران 2018 قمة مينغليغ سار، التي يبلغ ارتفاعها ستة آلاف وخمسين مترا، وقمة ويليو سار التي يبلغ ارتفاعها ستة آلاف و150 مترا في أغسطس/آب 2018، قبل أن تتوجه إلى قمة جبل سبانتيك عام 2019.