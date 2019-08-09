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سوق نزوى بعُمان.. عندما ترث الأجيال العادات والتجارة معا

مازن المحفوظي-نزوى/سلطنة عمان

تعد سوق نزوى بمحافظة الداخلية أحد أشهر الأسواق التقليدية والشعبية في سلطنة عمان، وتقع قرب قلعة نزوى التاريخية، حيث تتميز بطابعها المعماري التقليدي، كما تضم بين جنباتها العديد من الحرف التقليدية المحلية كصناعة الخناجر والفخاريات والفضة والنحاس والغزل وبيع المواشي والأسماك والخضار والمشغولات اليدوية.

ويزيد نشاط السوق عند اقتراب الأعياد ومواسم المنتجات المحلية التي تلقى إقبالا واسعا، خاصة تلك التي تأتي من الجبل الأخضر.

وتحظى السوق باهتمام كبير من قبل أبناء الولاية، حيث يحرصون على تنشيط الحركة التجارية والبيع فيها بأنفسهم دون الحاجة إلى الوافد، كما يهتمون بتعليم أبنائهم التجارة والبيع بأنفسهم.

المصدر : الجزيرة
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