بعد عقود من الصبر والأماني.. أكبر معمّرَين يحققان الحلم الأكبر

بكت المعمرة التايلندية نوه لاناى، البالغة 103 أعوام، عندما شاهدت الكعبة المشرفة لأول مرة في حياتها، وهي تؤدي مناسك الحج لهذا العام، بعد أيام من قدوم معمر إندونيسي يبلغ من العمر 130 عاما.

لاناي التي وصلت بعد سنوات طويلة من الصبر بسبب ظروفها المادية، تعتبر أكبر معمرة في حج العام الحالي من النساء، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقد مرت بظروف صعبة كانت حائلا بينها وبين أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، ورغم كبرها بالسن فإن رغبتها الكبيرة والصادقة دفعتها لعدم الاستسلام ومواصلة السعي حتى حولت أمنيتها وحلمها إلى واقع وحقيقة.

وقال مرافقها وابنها "الحج كان أمنية والدتي منذ سنوات بعيدة، كانت دائما تحدثنا عن رغبتها في الذهاب إلى مكة لأداء فريضة الحج، ولكن ظروفنا لم تكن تسمح بتحقيق هذه الأمنية".

وأضاف: كنت أشعر بتوتر كبير كلما حدثتني في هذا الأمر، كنت أخشى ألا تستطيع تحقيق هذه الأمنية، ولكن الحمد لله تيسرت الأمور وحققت هذا الحلم الجميل.