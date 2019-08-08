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لأول مرة.. رغيف خبز من خميرة "فرعونية" عمرها 4500 عام

رغيف خبز نجح الفيزيائي الأميركي سيموس بلاكلي في إعداده باستخدام خميرة فرعونية (مواقع التواصل)
رغيف خبز نجح الفيزيائي الأميركي سيموس بلاكلي في إعداده باستخدام خميرة فرعونية (مواقع التواصل)

قام سيموس بلاكلي الفيزيائي ومصمم ألعاب الفيديو الأميركي بإعداد رغيف خبز، مستخدما خميرة كانت موجودة في أوان فخارية تعود لأحد العصور المصرية القديمة.

وعمل بلاكلي مع عالمة المصريات سيرينا لاف، وعالم الميكروبيولوجي ريتشارد بومان؛ للحصول على عينات خميرة من متحف بيبودي للآثار بجامعة هارفارد.

وأوضح بلاكلي في تغريدة على صفحته الرئيسية بموقع تويتر أن الخميرة كانت مزروعة في مسام الأواني الفخارية المصرية القديمة التي استخدمت لصناعة الجعة والخبز، وقام زملاؤه بجمع العينات من هذه الأواني ودرسوا الكائنات الدقيقة داخلها.

وقال بلاكلي إن "الفكرة هي صنع عجين من مكونات مماثلة للخميرة التي أُكلت منذ 4500 عام"، مضيفا أن نكهة الخميرة كانت مختلفة كليا عن أي شيء جربه سابقا.

وخلط بلالكلي الخميرة بالحبوب العضوية، وأضاف إليها بعض الماء وزيت الزيتون غير المصفى، ليصنع بذلك رغيف خبز من العجينة المتخمرة.
والتقط بلاكلي صورا لمراحل الخبز، ونقش كلمة "رغيف خبز" بالخط الهيروغليفي على وجه الرغيف.
 
المصدر : الصحافة الأميركية
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