شاهد.. القاضي الرحيم والتسعيني يُبكيان الملايين

تحول القاضي الأميركي فرانك كابريو إلى نجم على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال قراراته الوجدانية، بعد تبرئته لرجل مسن من دفع غرامة السرعة الزائدة تقديرا لعمله الإنساني.

وظهر كابريو في تسجيل مصور يبرئ ساحة عجوز (96 عاما) من دفع غرامة السرعة الزائدة لأنه كان يوصل ابنه البالغ (63 عاما) إلى المستشفى، مما أثار تفاعلا كبيرا وأسال دموعا غزيرة بين متصفحي الإنترنت.

وفي مواجهة التسعيني -الذي أوضح أنه أخذ ابنه المصاب بالسرطان لإجراء فحص دموي- أظهر قاضي رود آيلاند حالة إنسانية عظيمة كما هو معتاد بالنسبة له مما أثار تعاطف المشاهدين.

وقال المسن الذي غرم بسبب السرعة أمام إحدى المدارس "أنا لا أقود بسرعة كبيرة أيها القاضي، عمري 96 سنة وأنا أقود ببطء وأخذت ابني لإجراء فحص الدم، إنه معاق وأنا أنقله مرة كل أسبوعين للفحص، إنه مصاب بالسرطان".

وعند معرفته بأن الابن في سن 63، ابتسم القاضي قائلا للأب الذي يواجه صعوبة في إخفاء مشاعره "اعتن به دائما، أنت رجل صالح، أنت رجل طيب، أنت تجسد قيم أميركا، لقد تجاوزت التسعين من العمر وما زلت تعتني بأسرتك".

Judge Frank Caprio makes people cry... pic.twitter.com/pLSGyshxy0 — United States Trends (@Trends4USA) August 6, 2019

وقال القاضي ممازحا ومشيرا إلى ابنه الحاضر بالجلسة "إنه ينظر إلي ويقول لنفسه: أبي عندما تبلغ من العمر 90 عاما ستكون سائقي" وبعدها أعلن إغلاق الملف وتمنى للعجوز ما هو أفضل.

وقد شوهد هذا المقطع على تويتر عشرات الملايين من المرات، وعُلق عليه بآلاف الرموز التعبيرية التي تعبر عن الدموع، وإن كانت هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها كابريو البالغ من العمر 82 سنة الإعجاب حيث أصبحت الكثير من قراراته سريعة الانتشار منذ عام 2017.

ومن ذلك قراراته بشأن المهاجر الذي لا يتحدث الإنجليزية وقدامى المحاربين بالحرب الكورية، والآباء الذين يواجهون صعوبات مالية كبيرة، رغم أن هذه الملفات لم تغلق بعد كلها.