بالفيديو.. عازفة في احتفالية رياضية بكربلاء تقسّم العراقيين

أثار افتتاح بطولة غرب آسيا لكرة القدم في مدينة كربلاء (جنوب بغداد) الأسبوع الماضي انتقادات شديدة لعروض الموسيقى والرقص التي تضمنها، ويقول كثير من الشباب العراقي في المدينة إنها تبين الهوة التي تفصلهم عن المؤسسات السياسية والدينية.

وفي مراسم الافتتاح، عزفت لبنانية لم تكن ترتدي الحجاب ولم تكن تغطي ذراعيها النشيد الوطني العراقي على آلة الكمان.



وابتهج كثير من العراقيين لإقامة مثل هذه المراسم التي تصاحب عادة مسابقات كرة القدم الدولية على أرضهم بعد أن رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جزئيا العام الماضي حظرا كان مفروضا منذ عام 1990 على استضافة العراق المباريات الرسمية لأسباب أمنية.

عروض الموسيقى والرقص أثارت حفيظة بعض السياسيين البارزين وديوان الوقف الشيعي (رويترز)

إدانة وتحفظ

وقال شاب من أهل كربلاء يدعى مصطفى محمد إن العراق بلد ديمقراطي يضم كل الطوائف، ويتعين احترام حرية التعبير عن الرأي بعيدا عن التعصب الديني، مشيرا إلى أن هذه المناسبة فرصة لإثبات أن العراق قادر على تنظيم بطولات كبرى، وبالتالي يجب رفع الحظر الدولي عنه.



وسارع ديوان الوقف الشيعي -الذي يدير المواقع والممتلكات الدينية، ويحظى بدعم ساسة بارزين من المحافظين- إلى إدانة أداء العازفة اللبنانية، وقال إنه "فعْل شنيع يتجاوز الحدود الشرعية ويتعدى الضوابط الأخلاقية"، ووصفه بأنه "انتهاك صارخ لقدسية كربلاء".



وقال الشيخ وائل البديري (من رجال الدين المحليين) ليست هناك ممانعة أن تكون المرأة هي التي تؤدي ذلك الدور، لكن الشكل الذي ظهرت به المرأة آنذاك، سواء التي قدمت أو التي عزفت، يعد انتهاكا لما وصفه بقدسية هذه المدينة.



وفي البداية دافعت وزارة الشباب والرياضة العراقية التي نظمت المراسم عن الحدث، لكنها قالت في ما بعد إن الوزارة ستنسق مع الجهات الرسمية لمنع أي مظاهر تتعارض مع قوانين مدينة كربلاء.



وقالت الناشطة المدنية ذكرى سرسم إن السلطات الدينية والسياسيين فقدوا صلتهم بالواقع، وإنهم لا يفهمون ما يريده الشارع أو طبيعة المجتمع العراقي.

كربلاء تضم مرقدي الإمام الحسين بن علي وأخيه العباس (رويترز)

مكانة دينية

وتحظى كربلاء بمكانة متميزة لدى الشيعة، لأنها تضم مرقد الإمام الحسين بن علي حفيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك مرقد أخيه العباس.



ويزور ملايين الشيعة من العراق وإيران المدينة كل عام، وتقول السلطات الدينية إن على النساء ارتداء الحجاب في جميع أنحاء المدينة.



ويقول عراقيون إن الضجة التي ثارت حول المراسم في مباراة كرة القدم استُغلت في صرف الأنظار عن المشاكل الحقيقية في العراق، بما في ذلك الفساد وقمع الحقوق، ويحمّلون من في السلطة مسؤوليتها.